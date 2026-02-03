Asignatura de Física I

Asignatura Online de Física I
Presentación
En esta asignatura estudiaremos los fundamentos de la física. Para ello, haremos una breve introducción de tres de las ramas de la física: la mecánica, el electromagnetismo y la termodinámica, esta última orientada sobre todo a las energías renovables en general y a la solar fotovoltaica en particular.
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