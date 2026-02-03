Assignatura de Física I

Assignatura Online de Física I
Presentació
En aquesta assignatura estudiarem els fonaments de la física.
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Per fer-ho, farem una breu introducció de tres de les branques de la física: la mecànica, l'electromagnetisme i la termodinàmica, aquesta última orientada sobretot a les energies renovables en general i a la solar fotovoltaica en partícula.
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