Asignatura de Taller de fotografía e imagen

Asignatura Online de Taller de fotografía e imagen
Presentación
El Taller de fotografía e imagen quiere que el estudiante conozca el mundo de la fotografía desde una perspectiva ligada al pensamiento y al proceso de creación artística.
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Así pues, esta asignatura, aunque deberán resolverse en ella propuestas de carácter práctico, no se centrará en la técnica, sino en la construcción de la imagen como proceso fruto de la reflexión y la intención de expresión ante el mundo. Es por ello que, independientemente de la cámara o la técnica utilizada, prestaremos especial atención a los aspectos conceptuales y no meramente formales, con lo que conseguiremos que el estudiante sea capaz de crear un discurso artístico coherente y bien fundamentado mediante la práctica fotográfica. A lo largo del semestre se irán incorporando conceptos, estilos y referencias por medio de las diferentes lecturas que irán asociadas a retos o actividades dirigidas, las cuales deberán ir resolviéndose y se complementarán con un trabajo final de carácter más libre.
Los contenidos teóricos de este taller serán la base de las actividades prácticas que se irán realizando a lo largo del semestre. Encaja con la concepción y la filosofía de los otros talleres del grado de Artes, como el de escultura o el de videocreación, los cuales, juntos, conformarán la visión global de la praxis artística del estudiante.
Así pues, esta asignatura, aunque deberán resolverse en ella propuestas de carácter práctico, no se centrará en la técnica, sino en la construcción de la imagen como proceso fruto de la reflexión y la intención de expresión ante el mundo. Es por ello que, independientemente de la cámara o la técnica utilizada, prestaremos especial atención a los aspectos conceptuales y no meramente formales, con lo que conseguiremos que el estudiante sea capaz de crear un discurso artístico coherente y bien fundamentado mediante la práctica fotográfica. A lo largo del semestre se irán incorporando conceptos, estilos y referencias por medio de las diferentes lecturas que irán asociadas a retos o actividades dirigidas, las cuales deberán ir resolviéndose y se complementarán con un trabajo final de carácter más libre.
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