Asignatura de Taller de fotografía e imagen

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Asignatura Online de Taller de fotografía e imagen

Presentación

El Taller de fotografía e imagen quiere que el estudiante conozca el mundo de la fotografía desde una perspectiva ligada al pensamiento y al proceso de creación artística.
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Asignaturas libres

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Así pues, esta asignatura, aunque deberán resolverse en ella  propuestas de carácter práctico, no se centrará en la técnica, sino en la construcción de la imagen como proceso fruto de la reflexión y la intención de expresión ante el mundo. Es por ello que, independientemente de la cámara o la técnica utilizada, prestaremos especial atención a los aspectos conceptuales y no meramente formales, con lo que conseguiremos que el estudiante sea capaz de crear un discurso artístico coherente y bien fundamentado mediante la práctica fotográfica. A lo largo del semestre se irán incorporando conceptos, estilos y referencias por medio de las diferentes lecturas que irán asociadas a retos o actividades dirigidas, las cuales deberán ir resolviéndose y se complementarán con un trabajo final de carácter más libre.

Los contenidos teóricos de este taller serán la base de las actividades prácticas que se irán realizando a lo largo del semestre. Encaja con la concepción y la filosofía de los otros talleres del grado de Artes, como el de escultura o el de videocreación, los cuales, juntos, conformarán la visión global de la praxis artística del estudiante.

Así pues, esta asignatura, aunque deberán resolverse en ella  propuestas de carácter práctico, no se centrará en la técnica, sino en la construcción de la imagen como proceso fruto de la reflexión y la intención de expresión ante el mundo. Es por ello que, independientemente de la cámara o la técnica utilizada, prestaremos especial atención a los aspectos conceptuales y no meramente formales, con lo que conseguiremos que el estudiante sea capaz de crear un discurso artístico coherente y bien fundamentado mediante la práctica fotográfica. A lo largo del semestre se irán incorporando conceptos, estilos y referencias por medio de las diferentes lecturas que irán asociadas a retos o actividades dirigidas, las cuales deberán ir resolviéndose y se complementarán con un trabajo final de carácter más libre.

Los contenidos teóricos de este taller serán la base de las actividades prácticas que se irán realizando a lo largo del semestre. Encaja con la concepción y la filosofía de los otros talleres del grado de Artes, como el de escultura o el de videocreación, los cuales, juntos, conformarán la visión global de la praxis artística del estudiante.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 801 €

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Asignatura de Taller de fotografía e imagen

Contenidos

Contenidos

El taller consta de una serie de materiales que desde las teorías de la fotografía, los referentes históricos y los recursos expresivos abordarán cuestiones como la fotografía en el arte y su relación con la cultura popular, las vertientes documentales y artísticas, la reproductividad visual, la construcción de la imagen, la fotografía analógica y digital, el lenguaje fotográfico, y con todo, el conjunto de la práctica fotográfica en la historia.

Objetivos y competencias

Objetivos

  • Conocer el lenguaje fotográfico y su objetividad y subjetividad.
  • Utilizar la fotografía como elemento expresivo y comunicativo.
  • Utilizar la fotografía como elemento de registro y documentación.
  • Ser capaz de identificar los condicionantes de tipo estético, expresivo o narrativo de la imagen fotográfica.
  • Conocer y utilizar adecuadamente los conceptos y las técnicas asociados a la creación fotográfica.
  • Conocer los principios y conceptos fundamentales del proceso de creación, producción y edición de imágenes fotográficas.
  • Documentar el proceso de trabajo y presentar los procesos y resultados de forma argumentada.

Competencias básicas y generales:

  • Actuar de manera ética y honesta en el trabajo académico y profesional de acuerdo con los propios valores, respetando la pluralidad y diversidad de enfoques teóricos, metodológicos y morales, así como la integridad del trabajo de los demás.

Objetivos y competencias


Objetivos

  • Conocer el lenguaje fotográfico y su objetividad y subjetividad.
  • Utilizar la fotografía como elemento expresivo y comunicativo.
  • Utilizar la fotografía como elemento de registro y documentación.
  • Ser capaz de identificar los condicionantes de tipo estético, expresivo o narrativo de la imagen fotográfica.
  • Conocer y utilizar adecuadamente los conceptos y las técnicas asociados a la creación fotográfica.
  • Conocer los principios y conceptos fundamentales del proceso de creación, producción y edición de imágenes fotográficas.
  • Documentar el proceso de trabajo y presentar los procesos y resultados de forma argumentada.

Competencias básicas y generales:

  • Actuar de manera ética y honesta en el trabajo académico y profesional de acuerdo con los propios valores, respetando la pluralidad y diversidad de enfoques teóricos, metodológicos y morales, así como la integridad del trabajo de los demás.

Competencias específicas:

  • Conocer y desarrollar un marco de referencias histórico-teóricas y articularlo de manera fundamentada con los contextos artísticos y con la propia práctica.
  • Experimentar, asumir riesgos, explorar caminos divergentes y desarrollar la creatividad.
  • Reconocer y reflexionar sobre cómo las dimensiones culturales, intelectuales y emocionales se materializan en el trabajo práctico.
  • Explorar formas de uso no convencional y transgredir el uso de los lenguajes, las técnicas y las herramientas, así como trabajar los diversos medios desde una perspectiva crítica de la tecnología integrando las perspectivas del software libre y el código abierto.
  • Dominar una diversidad de medios, lenguajes, técnicas y herramientas para la formalización bidimensional.

Recursos para el aprendizaje

Enfoques teóricos en la fotografía (XML)

El aula dispone de materiales de aprendizaje tales como unidades didácticas, así como fichas de recursos expresivos formales y tutoriales para realizar las actividades.

Las unidades didácticas servirán para situarse en el correspondiente marco teórico e histórico de los diferentes conceptos, referentes o tendencias que conforman el pasado y el presente de la fotografía.

Las actividades que se realizan durante el curso en la asignatura deberán vincularse a estos materiales, a fin de ir forjando una base teórica que sirva de fundamento para poder llevar a cabo el proceso de creación fotográfica, así como para propiciar y alimentar debates sobre el medio y su idiosincrasia.

Otros recursos con los que contará el aula:

  • Art Toolkit: se trata de una web con información sobre recursos expresivos y formales que hay que tener en cuenta al realizar los ejercicios.
  • Multiblog para el visionado y el comentario de los trabajos.
Asignatura de Taller de fotografía e imagen

Profesorado

Asignatura de Taller de fotografía e imagen

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Podrá ayudar el bagaje que pueda tener el alumno en cuanto a cultura visual, ya sea pictórica, cinematográfica o fotográfica, así como ayudarán los conocimientos técnicos, pero en ningún caso son imprescindibles, ya que en la asignatura se trabajará, más que la técnica, el proceso de elaboración del proyecto fotográfico (la conceptualización, el desarrollo, etc.), y cada estudiante lo trabajará atendiendo a sus posibilidades. Además en todo momento estará acompañado por personal docente que lo guiará tanto en la parte teórica como en la técnica.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

Titulación

El seguimiento y la superación de las asignaturas cursadas lleva a la obtención de un certificado de la UOC. Este documento permitirá la convalidación -o su reconocimiento- con las asignaturas de los estudios universitarios de la UOC siempre y cuando se reúnan los requisitos previos determinados.

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    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

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Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
801 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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