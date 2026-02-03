Assignatura de Taller de fotografia i imatge

Assignatura Online de Taller de fotografia i imatge
Presentació
El Taller de fotografia i imatge vol que l'estudiant conegui el món de la fotografia des d'una perspectiva lligada al pensament i al procés de creació artística.
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Així, doncs, aquesta assignatura, tot i que s'hi hauran de resoldre propostes de caràcter pràctic, no es centrarà en la tècnica, sinó en la construcció de la imatge com a procés fruit de la reflexió i la intenció d'expressió davant del món. És per això que, independentment de la càmera o la tècnica utilitzada, prestarem una atenció especial als aspectes conceptuals i no simplement formals, amb la qual cosa aconseguirem que l'estudiant sigui capaç de crear un discurs artístic coherent i ben fonamentat mitjançant la pràctica fotogràfica. Al llarg del semestre s'aniran incorporant conceptes, estils i referències per mitjà de les diferents lectures que aniran associades a reptes o activitats dirigides, les quals s'hauran d'anar resolent i es complementaran amb un treball final de caràcter més lliure.
Els continguts teòrics seran la base de les activitats pràctiques que s'aniran fent al llarg del semestre. Encaixa amb la concepció i la filosofia dels altres tallers del grau d'Arts, com ara el d'escultura o el de videocreació, els quals, plegats, configuraran la visió global de la praxi artística de l'estudiant.
Així, doncs, aquesta assignatura, tot i que s'hi hauran de resoldre propostes de caràcter pràctic, no es centrarà en la tècnica, sinó en la construcció de la imatge com a procés fruit de la reflexió i la intenció d'expressió davant del món. És per això que, independentment de la càmera o la tècnica utilitzada, prestarem una atenció especial als aspectes conceptuals i no simplement formals, amb la qual cosa aconseguirem que l'estudiant sigui capaç de crear un discurs artístic coherent i ben fonamentat mitjançant la pràctica fotogràfica. Al llarg del semestre s'aniran incorporant conceptes, estils i referències per mitjà de les diferents lectures que aniran associades a reptes o activitats dirigides, les quals s'hauran d'anar resolent i es complementaran amb un treball final de caràcter més lliure.
Els continguts teòrics seran la base de les activitats pràctiques que s'aniran fent al llarg del semestre. Encaixa amb la concepció i la filosofia dels altres tallers del grau d'Arts, com ara el d'escultura o el de videocreació, els quals, plegats, configuraran la visió global de la praxi artística de l'estudiant.
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