Assignatura de Taller de fotografia i imatge

Així, doncs, aquesta assignatura, tot i que s'hi hauran de resoldre propostes de caràcter pràctic, no es centrarà en la tècnica, sinó en la construcció de la imatge com a procés fruit de la reflexió i la intenció d'expressió davant del món. És per això que, independentment de la càmera o la tècnica utilitzada, prestarem una atenció especial als aspectes conceptuals i no simplement formals, amb la qual cosa aconseguirem que l'estudiant sigui capaç de crear un discurs artístic coherent i ben fonamentat mitjançant la pràctica fotogràfica. Al llarg del semestre s'aniran incorporant conceptes, estils i referències per mitjà de les diferents lectures que aniran associades a reptes o activitats dirigides, les quals s'hauran d'anar resolent i es complementaran amb un treball final de caràcter més lliure.

Els continguts teòrics seran la base de les activitats pràctiques que s'aniran fent al llarg del semestre. Encaixa amb la concepció i la filosofia dels a...