Asignatura de Fundamentos de computadores

Asignatura Online de Fundamentos de computadores
Presentación
Con toda probabilidad, cualquier práctica profesional relacionada con la informática requerirá conocimientos de hardware. Esta asignatura permite adquirir una parte de los conceptos necesarios para entender qué es un computador y poder desarrollar cualquier actividad profesional relacionada con este entorno.
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La asignatura es el punto de entrada al conocimiento de la arquitectura de los computadores. Con esta asignatura se pretende introducir y consolidar los principios de funcionamiento de la circuitería digital como base de la electrónica digital, utilizada en los sistemas digitales en general, y en los computadores digitales en particular. Aprenderéis a saber analizar y sintetizar circuitos digitales combinacionales y secuenciales y saber plantear el diseño de sistemas digitales, así como a entender el computador digital como una generalización del concepto de máquina algorítmica.
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