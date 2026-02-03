Assignatura de Fonaments de computadors

Assignatura Online de Fonaments de computadors
Presentació
Amb tota probabilitat, qualsevol pràctica professional relacionada amb la informàtica requerirà coneixements de maquinari. Aquesta assignatura permet adquirir una part dels conceptes necessaris per a entendre què és un computador i poder desenvolupar qualsevol activitat professional relacionada amb aquest entorn.
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L'assignatura és el punt d'entrada al coneixement de l'arquitectura dels computadors. Amb aquesta assignatura es pretén introduir i consolidar els principis de funcionament de la circuiteria digital com a base de l'electrònica digital, utilitzada en els sistemes digitals en general, i en els computadors digitals en particular. Aprendreu a saber analitzar i sintetitzar circuits digitals combinacionals i seqüencials, a plantejar el disseny de sistemes digitals i a entendre el computador digital com una generalització del concepte de màquina algorísmica.
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