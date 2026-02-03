Asignatura de Fundamentos de criminología

Asignatura Online de Fundamentos de criminología
Presentación
Esta asignatura plantea las cuestiones básicas y los conceptos fundamentales de la Criminología.
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La asignatura pretende dar una visión completa de las principales aportaciones de la criminología al conocimiento del fenómeno delictivo, incidiendo en aspectos como por ejemplo el estudio de la etiología de la criminalidad, la comprensión de la evolución de la delincuencia y las principales estrategias para la prevención y la reacción al delito.
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