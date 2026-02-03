Assignatura de Fonaments de criminologia

Assignatura Online de Fonaments de criminologia
Presentació
Aquesta assignatura planteja les qüestions bàsiques i els conceptes fonamentals de la criminologia.
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Per aquest motiu, l'assignatura pretén donar una visió completa de les aportacions principals de la criminologia al coneixement del fenomen delictiu, tot incidint en aspectes com ara l'estudi de l'etiologia de la criminalitat, la comprensió de l'evolució de la delinqüència i les estratègies principals per a la prevenció i la reacció al delicte.
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