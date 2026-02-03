Asignatura de Fundamentos de estadística

Asignatura Online de Fundamentos de estadística
Presentación
Esta asignatura introduce a los conceptos estadísticos más necesarios en el ámbito de la economía y la empresa desde una perspectiva eminentemente práctica.
¡No te pierdas nuestras asignaturas libres!
Conoce la metodología UOC con asignaturas de grados y másteres universitarios.
No se encontrarán en ella grandes demostraciones matemáticas, sino más bien una visión comprensible y práctica de los conceptos desarrollados.
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.