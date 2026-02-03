Assignatura de Fonaments d'estadística

Assignatura Online de Fonaments d'estadística
Presentació
Aquesta assignatura introdueix als conceptes estadístics més necessaris en l'àmbit de l'economia i l'empresa des d'una perspectiva eminentment pràctica. No s'hi trobaran grans demostracions matemàtiques, sinó més aviat una visió entenedora i pràctica dels conceptes desenvolupats.
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