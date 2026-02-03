Asignatura de Fundamentos históricos del derecho

Asignatura Online de Fundamentos históricos del derecho
Presentación
¿Cuál ha sido la evolución del derecho y de las cuestiones legales desde la antigua Roma hasta nuestros días? Esta asignatura da respuesta a la cuestión planteada, y analizar cómo se han ido configurando los ordenamientos jurídicos actuales a lo largo de los siglos.
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El punto de partida es la idea de continuidad en torno a los problemas jurídicos que, desde la dominación romana hasta el momento actual, han ido surgiendo en las diferentes sociedades. El punto de llegada es la comprensión de la idea de unidad que ha caracterizado la ciencia jurídica europea a lo largo de la historia. El análisis de estos fenómenos histórico-jurídicos permitirá reflexionar críticamente sobre la interpretación, la aplicación e, incluso, la creación del nuevo derecho europeo, sin duda uno de los mayores retos que afrontarán los futuros juristas. Unas nociones sólidas sobre la evolución histórica del derecho pueden contribuir, en definitiva, a asumir con garantías este importante desafío.
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