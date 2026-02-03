Assignatura de Fonaments històrics del dret

Assignatura Online de Fonaments històrics del dret
Presentació
Quina ha estat l'evolució del dret i de les qüestions legals des de l'antiga Roma fins als nostres dies? Aquesta assignatura dóna resposta a la qüestió plantejada, i analitzar com s'han anat configurant els ordenaments jurídics actuals al llarg dels segles.
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El punt de partida és la idea de continuïtat entorn dels problemes jurídics que, des de la dominació romana fins al moment actual, han anat sorgint en les diverses societats. El punt d'arribada és la comprensió de la idea d'unitat que ha caracteritzat la ciència jurídica europea al llarg de la història. L'anàlisi d'aquests fenòmens historicojurídics permetrà reflexionar críticament sobre la interpretació, l'aplicació i, fins i tot, la creació del nou dret europeu, sens dubte un dels reptes més importants que afrontaran els futurs juristes. Unes nocions sòlides sobre l'evolució històrica del dret poden contribuir, en definitiva, a assumir amb garanties aquest important desafiament.
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