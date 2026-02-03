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Assignatura Online de Fonaments històrics del dret

Presentació

Quina ha estat l'evolució del dret i de les qüestions legals des de l'antiga Roma fins als nostres dies? Aquesta assignatura dóna resposta a la qüestió plantejada, i analitzar com s'han anat configurant els ordenaments jurídics actuals al llarg dels segles.
Matrícula oberta: últims dies!

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Assignatures lliures

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El punt de partida és la idea de continuïtat entorn dels problemes jurídics que, des de la dominació romana fins al moment actual, han anat sorgint en les diverses societats. El punt d'arribada és la comprensió de la idea d'unitat que ha caracteritzat la ciència jurídica europea al llarg de la història. L'anàlisi d'aquests fenòmens historicojurídics permetrà reflexionar críticament sobre la interpretació, l'aplicació i, fins i tot, la creació del nou dret europeu, sens dubte un dels reptes més importants que afrontaran els futurs juristes. Unes nocions sòlides sobre l'evolució històrica del dret poden contribuir, en definitiva, a assumir amb garanties aquest important desafiament.
  • Inici

    23 set. 2026

  • Online

    100%

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Preu: 445 €

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Assignatura de Fonaments històrics del dret

Continguts

Continguts

  • Fonaments històrics del dret. Guia de lectura
  • Fonaments històrics del dret. Recull d'articles

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

  1. Assimilar la rellevància dels sistemes jurídics continentals i del common law, i les seves raons històriques.
  2. Conèixer les aportacions al nostre sistema de les tres tradicions: grecoromana, judeocristiana i germànica.
  3. Conèixer la influència a Europa del cristianisme, l'herència de Carlemany i el Sacre Imperi Romanogermànic.
  4. Entendre els efectes de la irrupció de l'islam a Occident.
  5. Conèixer els efectes de l'expansió del feudalisme en els diferents regnes occidentals.
  6. Conèixer el concepte de dret a l'alta edat mitjana.
  7. Assimilar la formació i expansió del dret comú (ius commune) i la convivència amb els drets propis.
  8. Conèixer l'origen del mos italicus i del mos gallicus.
  9. Conèixer l'evolució del dret des de l'aparició de l'estat fins al final de l'antic règim.
  10. Conèixer els orígens de la ciència del dret.

Objectius i competències


Els objectius de l'assignatura són:

  1. Assimilar la rellevància dels sistemes jurídics continentals i del common law, i les seves raons històriques.
  2. Conèixer les aportacions al nostre sistema de les tres tradicions: grecoromana, judeocristiana i germànica.
  3. Conèixer la influència a Europa del cristianisme, l'herència de Carlemany i el Sacre Imperi Romanogermànic.
  4. Entendre els efectes de la irrupció de l'islam a Occident.
  5. Conèixer els efectes de l'expansió del feudalisme en els diferents regnes occidentals.
  6. Conèixer el concepte de dret a l'alta edat mitjana.
  7. Assimilar la formació i expansió del dret comú (ius commune) i la convivència amb els drets propis.
  8. Conèixer l'origen del mos italicus i del mos gallicus.
  9. Conèixer l'evolució del dret des de l'aparició de l'estat fins al final de l'antic règim.
  10. Conèixer els orígens de la ciència del dret. Entendre la influència de la formació doctrinal de l'estat als territoris europeus.
  11. Entendre els efectes de la sobirania en els territoris i la formació del dret.
  12. Conèixer el fenomen compilador i els problemes que hi estan vinculats.
  13. Assimilar els efectes del pensament jurídic de la Il¿lustració i la revolució burgesa en la caiguda de l'antic règim i en el sorgiment de l'estat liberal.
  14. Conèixer la configuració de l'estat liberal: el liberalisme i la formació dels estats nació; les primeres constitucions.
  15. Conèixer els efectes de la revolució burgesa en la societat: l'individu i el dret al servei de la burgesia.
  16. Conèixer l'origen i evolució del moviment constitucionalista, i també les experiències angloamericana i europea. Assimilar-ne els efectes: la divisió de poders i el reconeixement de drets fonamentals.
  17. Conèixer les diferents etapes dins de la història del constitucionalisme: les seves reformes.
  18. Entendre el fenomen codificador com un mecanisme de solució per a la disgregació, la incertesa del dret i les contradiccions.
  19. Conèixer els diferents models de codificació europeus.
  20. Assimilar la importància del jusnaturalisme i l'escola històrica del dret i la pandectística en el procés codificador.

Les competències de l'assignatura són:

  1. Comprensió de les diferents formes de creació del dret, la seva evolució històrica i la realitat actual.

Recursos per l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

  • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
  • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Assignatura de Fonaments històrics del dret

Professorat

Assignatura de Fonaments històrics del dret

Requisits d'accés

Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
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    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Assignatura de Fonaments històrics del dret

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part inferior de la pàgina.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.
Concepte Preu
Preu del curs
445 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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