Asignatura de Fundamentos de marketing

Asignatura Online de Fundamentos de marketing
Presentación
Todo aquel que trabaje en la actualidad en el sector profesional del marketing necesita estar preparado para actuar en el complejo, dinámico e incluso turbulento mundo de los negocios actuales.
¡No te pierdas nuestras asignaturas libres!
Conoce la metodología UOC con asignaturas de grados y másteres universitarios.
Es necesario que desarrolle la capacidad de pensar y actuar como especialistas de marketing en un entorno incierto. Esto requiere comprender situaciones de marketing complejas y cambiantes, determinar las mejores estrategias de marketing para estas situaciones y llevarlas a cabo de manera efectiva. Esta asignatura ofrece una visión sobre los aspectos de marketing del negocio. Mediante ella, podréis conocer cómo las empresas se pueden aproximar con éxito a sus mercados, tratando de satisfacer adecuadamente las necesidades de los consumidores. La asignatura es una introducción a los temas más relevantes e importantes sobre el marketing, pero también se pone un énfasis especial en las nuevas ideas y aproximaciones al mercado que se aplican en las prácticas de negocio.
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.