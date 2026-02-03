Assignatura de Fonaments de màrqueting

Assignatura Online de Fonaments de màrqueting
Presentació
Tothom qui treballi avui dia en el sector professional del màrqueting necessita estar preparat per a actuar en el complex, dinàmic i fins i tot turbulent món dels negocis actuals.
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Cal que desenvolupi la capacitat de pensar i actuar com a especialista de màrqueting en un entorn incert. Això requereix comprendre situacions de màrqueting complexes i canviants, determinar les millors estratègies de màrqueting per a aquestes situacions i dur-les a terme de manera efectiva. Aquesta assignatura ofereix una visió sobre els aspectes de màrqueting del negoci. Per mitjà d'aquesta assignatura, podreu conèixer com les empreses es poden aproximar amb èxit als seus mercats, tot mirant de satisfer adequadament les necessitats dels consumidors. L'assignatura és una introducció als temes més rellevants i importants sobre el màrqueting, però també es fa un èmfasi especial en les noves idees i aproximacions al mercat que s'apliquen en les pràctiques de negoci.
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