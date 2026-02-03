Asignatura de Fundamentos de matemáticas

Asignatura Online de Fundamentos de matemáticas
Presentación
Esta asignatura proporciona los conocimientos de matemáticas que han de servir para crear una herramienta de análisis para la empresa y la economía en general.
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Las matemáticas son un instrumento de mucha utilidad en varios campos de actuación empresarial. Por este motivo, el enfoque del curso es eminentemente práctico, a pesar de que se deben tener en cuenta los diferentes razonamientos teóricos que en él se desarrollan. En este sentido, se trabajan herramientas que ayudan a calcular los costes mínimos de una empresa, el beneficio máximo, el precio óptimo de venta, el cálculo de intereses, etc.
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