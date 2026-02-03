Assignatura de Fonaments de matemàtiques

Assignatura Online de Fonaments de matemàtiques
Presentació
Aquesta assignatura proporciona els coneixements de matemàtiques que han de servir per a crear una eina d'anàlisi per a l'empresa i l'economia en general. Les matemàtiques són un instrument de molta utilitat en diversos camps d'actuació empresarial.
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Per aquest motiu, l'enfocament del curs és eminentment pràctic, tot i que s'han de tenir en compte els diferents raonaments teòrics que s'hi desenvolupen. En aquest sentit, es treballen eines que ajuden a calcular els costos mínims d'una empresa, el benefici màxim, el preu òptim de venda, càlcul d'interessos, etc.
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