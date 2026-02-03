Asignatura de Fundamentos de programación para la ingeniería, en C

Asignatura Online de Fundamentos de programación para la ingeniería, en C
Presentación
Con toda probabilidad, cualquier práctica profesional relacionada con la informática requerirá conocimientos, tanto globales como detallados, de programación.
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Esta asignatura es el punto de entrada a las técnicas de programación y ocupa una posición central en muchas de las salidas profesionales de la informática. Los diversos conceptos que aparecen en la asignatura se formulan a partir de una notación algorítmica que no se puede ejecutar directamente. Por lo tanto, el material de estudio se complementa con un manual que presenta un lenguaje de programación comercial, el C, y da las pautas de traducción de la notación algorítmica a este lenguaje. Este manual introduce un entorno y un lenguaje concretos de programación que permitirán ir poniendo en práctica los conocimientos que se vayan aprendiendo.
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