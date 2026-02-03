Assignatura de Fonaments de programació per a l'enginyeria, en C

Assignatura Online de Fonaments de programació per a l'enginyeria, en C
Presentació
Amb tota probabilitat, qualsevol pràctica professional relacionada amb la informàtica requerirà coneixements, tant globals com detallats, de programació. Aquesta assignatura és el punt d'entrada a les tècniques de programació i ocupa una posició central en moltes de les sortides professionals de la informàtica.
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Els diversos conceptes que apareixen al llarg de l'assignatura es formulen a partir d'una notació algorísmica que no es pot executar directament. Per tant, el material d'estudi es complementa amb un manual que presenta un llenguatge de programació comercial, el C, i dóna les pautes de traducció de la notació algorísmica a aquest llenguatge. Aquest manual introdueix un entorn i un llenguatge concrets de programació que permetran anar posant en pràctica els coneixements que es vagin aprenent.
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