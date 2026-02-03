Asignatura de Fundamentos de redes y arquitecturas

Asignatura Online de Fundamentos de redes y arquitecturas
Presentación
La asignatura Fundamentos de redes y arquitecturas del grado de Ciencia de Datos Aplicada pretende ofrecer al alumno una visión general de la arquitectura de las redes de ordenadores así como del papel específico de estas en las diferentes fases del ciclo de vida de los datos: generación, transmisión, almacenamiento y procesamiento.
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Los contenidos teóricos de los retos de esta asignatura guían al alumno a través de las diferentes capas del modelo de comunicación de internet (desde la codificación y transmisión de los bits hasta el acceso al medio, los protocolos de red y de transporte, las aplicaciones más comunes, y el almacenamiento de los datos en una plataforma de computación en la nube o cloud computing), y mostrarán la variedad de opciones tecnológicas (medios de transmisión, estándares de comunicación y protocolos de red) existentes para cualquier aplicación basada en la ciencia de datos.
Finalmente, el conjunto de actividades (PEC) propuestas pretende consolidar y ampliar los conocimientos adquiridos mediante el uso de herramientas de análisis y simulación de protocolos y redes de ordenadores, así como con la búsqueda e investigación de algunas de las tecnologías emergentes en el ámbito de las redes de ordenadores aplicadas a la ciencia de datos, como las redes definidas por software o la virtualización.
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