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Asignatura Online de Fundamentos de redes y arquitecturas

Presentación

La asignatura Fundamentos de redes y arquitecturas del grado de Ciencia de Datos Aplicada pretende ofrecer al alumno una visión general de la arquitectura de las redes de ordenadores así como del papel específico de estas en las diferentes fases del ciclo de vida de los datos: generación, transmisión, almacenamiento y procesamiento.
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Los contenidos teóricos de los retos de esta asignatura guían al alumno a través de las diferentes capas del modelo de comunicación de internet (desde la codificación y transmisión de los bits hasta el acceso al medio, los protocolos de red y de transporte, las aplicaciones más comunes, y el almacenamiento de los datos en una plataforma de computación en la nube o cloud computing), y mostrarán la variedad de opciones tecnológicas (medios de transmisión, estándares de comunicación y protocolos de red) existentes para cualquier aplicación basada en la ciencia de datos.

Finalmente, el conjunto de actividades (PEC) propuestas pretende consolidar y ampliar los conocimientos adquiridos mediante el uso de herramientas de análisis y simulación de protocolos y redes de ordenadores, así como con la búsqueda e investigación de algunas de las tecnologías emergentes en el ámbito de las redes de ordenadores aplicadas a la ciencia de datos, como las redes definidas por software o la virtualización.
  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

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Asignatura de Fundamentos de redes y arquitecturas

Contenidos

Contenidos

El papel de las redes de computadores en el ciclo de vida de los datos

  • Introducción
  • Tipos de redes
  • Arquitectura de protocolos
  • Modelos de referencia OSI y TCP / IP
  • Definiciones y conceptos básicos

Las redes de computadores como generadoras de datos

  • Introducción
  • El nivel físico
  • El nivel de acceso al medio
  • El nivel de red
  • Tecnologías inalámbricas y generación de datos

Las redes de computadores como medio para obtener datos

  • Introducción
  • Arquitectura de redes de datos
  • El nivel de transporte
  • El nivel de aplicación
  • Obtención de datos de redes externas

Almacenar, procesar y compartir datos usando las redes de computadores

  • ¿Qué es el cloud computing o computación en la nube?
  • Cloud computing y las redes de computadores
  • Servicios e implementaciones del cloud computing

Objetivos y competencias

Objetivos

  • Entender la importancia de las redes generadoras de datos para alimentar aplicaciones basadas en la ciencia de datos.
  • Identificar las diferentes redes generadoras de datos y enumerar las principales características.
  • Conocer y diferenciar los elementos de red, las funciones y los protocolos asociados a las capas del modelo OSI.
  • Reconocer los principales parámetros de configuración de los dispositivos intermedios (por ejemplo, switch y router) y finales (PC) de una red de computadores.
  • Ser capaz de conectar una red generadora de datos en internet haciendo uso del protocolo IP.
  • Ser capaz de diseñar una red de computadores con un simulador, configurar los dispositivos intermedios (por ejemplo, switch y router) y finales (PC), y validar su funcionamiento.
  • Entender la importancia de las redes como herramienta para obtener datos.
  • Conocer las principales aplicaciones.

Objetivos y competencias


Objetivos

  • Entender la importancia de las redes generadoras de datos para alimentar aplicaciones basadas en la ciencia de datos.
  • Identificar las diferentes redes generadoras de datos y enumerar las principales características.
  • Conocer y diferenciar los elementos de red, las funciones y los protocolos asociados a las capas del modelo OSI.
  • Reconocer los principales parámetros de configuración de los dispositivos intermedios (por ejemplo, switch y router) y finales (PC) de una red de computadores.
  • Ser capaz de conectar una red generadora de datos en internet haciendo uso del protocolo IP.
  • Ser capaz de diseñar una red de computadores con un simulador, configurar los dispositivos intermedios (por ejemplo, switch y router) y finales (PC), y validar su funcionamiento.
  • Entender la importancia de las redes como herramienta para obtener datos.
  • Conocer las principales aplicaciones.
  • Conseguir analizar un flujo de datos y encontrar los elementos estudiados en la asignatura.
  • Dominar el uso de una herramienta para analizar protocolos.
  • Comprender las problemáticas relacionadas con el almacenamiento de los datos.
  • Entender los problemas de implementación de una nube o cloud.
  • Conocer los diferentes servicios que la nube puede ofrecer.
  • Saber identificar ventajas y desventajas de la computación en la nube o cloud computing.
  • Entender cómo la nube se relaciona con el futuro de las redes de comunicaciones.
  • Aprender a leer textos técnicos y científicos para entender cómo se definirán las redes de futura generación.
  • Desarrollar competencias transversales como la capacidad de redactar y comunicar de forma clara los conocimientos adquiridos a través de una investigación proactiva sobre temáticas innovadoras en el contexto de la asignatura.

 

Competencias

  • Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
  • Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
  • Que los estudiantes sepan comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión en el marco de la ciencia de datos.
  • Que los estudiantes apliquen las TIC en el ámbito académico y profesional.
  • Que sepan administrar y gestionar los sistemas operativos y de comunicaciones de los componentes de una red de ordenadores.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Fundamentos de redes y arquitecturas

Profesorado

Asignatura de Fundamentos de redes y arquitecturas

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos tecnológicos

  • Ordenador con arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínimo de memoria y 40-80 GB de espacio de disco libres.
  • Sistemas operativos: preferiblemente Windows 11 (o 10, pero caducará en 2025) y/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Se puede utilizar cualquiera de los dos, uno como sistema operativo principal y el otro virtualizado (por ejemplo, mediante VirtualBox).
  • Para ordenadores Apple MacOS con Apple Silicon (M1/M2), el estudiantado debe ser consciente de que no se podrá utilizar mucho del software docente. Se recomienda disponer de un ordenador con un sistema alternativo.

Titulación

El seguimiento y la superación de las asignaturas cursadas lleva a la obtención de un certificado de la UOC. Este documento permitirá la convalidación -o su reconocimiento- con las asignaturas de los estudios universitarios de la UOC siempre y cuando se reúnan los requisitos previos determinados.

La UOC, la mejor universidad online

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Asignatura de Fundamentos de redes y arquitecturas

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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