Asignatura de Fundamentos de redes y arquitecturas

Los contenidos teóricos de los retos de esta asignatura guían al alumno a través de las diferentes capas del modelo de comunicación de internet (desde la codificación y transmisión de los bits hasta el acceso al medio, los protocolos de red y de transporte, las aplicaciones más comunes, y el almacenamiento de los datos en una plataforma de computación en la nube o cloud computing), y mostrarán la variedad de opciones tecnológicas (medios de transmisión, estándares de comunicación y protocolos de red) existentes para cualquier aplicación basada en la ciencia de datos.

Finalmente, el conjunto de actividades (PEC) propuestas pretende consolidar y ampliar los conocimientos adquiridos mediante el uso de herramientas de análisis y simulación de protocolos y redes de ordenadores, así como con la búsqueda e investigación de algunas de las tecnologías emergentes en el ámbito de las redes de ordenadores aplicadas a la ciencia de datos, como las redes definidas por software o la virtualización.