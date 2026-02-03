Assignatura de Fonaments de xarxes i arquitectures

Assignatura Online de Fonaments de xarxes i arquitectures
Presentació
L'assignatura Fonaments de xarxes i arquitectures del grau de Ciència de Dades Aplicada vol oferir a l'alumne una visió general de l'arquitectura de les xarxes d'ordinadors, i també el paper específic d'aquestes xarxes en les diferents fases del cicle de vida de les dades: generació, transmissió, emmagatzematge i processament.
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Els continguts teòrics dels reptes d'aquesta assignatura guien l'alumne a través de les diferents capes del model de comunicació d'internet (des de la codificació i transmissió dels bits fins a l'accés al medi, els protocols de xarxa i de transport, les aplicacions més comunes, i l'emmagatzematge de les dades en una plataforma d'informàtica en núvol o cloud computing), i mostraran la varietat d'opcions tecnològiques (mitjans de transmissió, estàndards de comunicació i protocols de xarxa) que hi ha per a qualsevol aplicació basada en la ciència de dades.
Finalment, el conjunt d'activitats (PAC) proposades té l'objectiu de consolidar i ampliar els coneixements adquirits mitjançant l'ús d'eines d'anàlisi i simulació de protocols i xarxes d'ordinadors, així com amb la recerca i investigació d'algunes de les tecnologies emergents en l'àmbit de les xarxes d'ordinadors aplicades a la ciència de dades, com les xarxes definides per programari o la virtualització.
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