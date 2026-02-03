Assignatura de Fonaments de xarxes i arquitectures

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Assignatura Online de Fonaments de xarxes i arquitectures

Presentació

L'assignatura Fonaments de xarxes i arquitectures del grau de Ciència de Dades Aplicada vol oferir a l'alumne una visió general de l'arquitectura de les xarxes d'ordinadors, i també el paper específic d'aquestes xarxes en les diferents fases del cicle de vida de les dades: generació, transmissió, emmagatzematge i processament.
Matrícula oberta: últims dies!

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Assignatures lliures

Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.

Els continguts teòrics dels reptes d'aquesta assignatura guien l'alumne a través de les diferents capes del model de comunicació d'internet (des de la codificació i transmissió dels bits fins a l'accés al medi, els protocols de xarxa i de transport, les aplicacions més comunes, i l'emmagatzematge de les dades en una plataforma d'informàtica en núvol o cloud computing), i mostraran la varietat d'opcions tecnològiques (mitjans de transmissió, estàndards de comunicació i protocols de xarxa) que hi ha per a qualsevol aplicació basada en la ciència de dades.

Finalment, el conjunt d'activitats (PAC) proposades té l'objectiu de consolidar i ampliar els coneixements adquirits mitjançant l'ús d'eines d'anàlisi i simulació de protocols i xarxes d'ordinadors, així com amb la recerca i investigació d'algunes de les tecnologies emergents en l'àmbit de les xarxes d'ordinadors aplicades a la ciència de dades, com les xarxes definides per programari o la virtualització.
  • Inici

    23 set. 2026

  • Online

    100%

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Preu: 445 €

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Metodologia 100% online

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Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

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Assignatura de Fonaments de xarxes i arquitectures

Continguts

Continguts

El paper de les xarxes informàtiques en el cicle de vida de les dades

  • Introducció
  • Tipus de xarxes
  • Arquitectura de protocols
  • Models de referència OSI i TCP/IP
  • Definicions i conceptes bàsics

Les xarxes informàtiques com a generadores de dades

  • Introducció
  • El nivell físic
  • El nivell d'accés al medi
  • El nivell de xarxa
  • Tecnologies sense fil i generació de dades

Les xarxes informàtiques com a mitjà per obtenir dades

  • Introducció
  • Arquitectura de xarxes de dades
  • El nivell de transport
  • El nivell d'aplicació
  • Obtenció de dades de xarxes externes

Emmagatzemar, processar i compartir dades amb les xarxes informàtiques

  • Què és el cloud computing o informàtica en núvol?
  • Cloud computing i les xarxes d'ordinadors
  • Serveis i implementacions del cloud computing

Objectius i competències

Objectius

  • Entendre la importància de les xarxes generadores de dades per alimentar aplicacions basades en la ciència de dades.
  • Identificar les diferents xarxes generadores de dades i enumerar-ne les característiques principals.
  • Conèixer i diferenciar els elements de xarxa, les funcions i els protocols associats a les capes del model OSI.
  • Reconèixer els principals paràmetres de configuració dels dispositius intermedis (per exemple, switch i router) i finals (PC) d'una xarxa informàtica.
  • Ser capaç de connectar una xarxa generadora de dades a internet fent ús del protocol IP.
  • Ser capaç de dissenyar una xarxa informàtica amb un simulador, configurar els dispositius intermedis (per exemple, switch i router) i finals (PC), i validar-ne el funcionament.
  • Entendre la importància de les xarxes com a eina per obtenir dades.
  • Conèixer les aplicacions principals.
  • Aconseguir analitzar un flux de dades i trobar els elements estudiats en l'assignatura.

Objectius i competències


Objectius

  • Entendre la importància de les xarxes generadores de dades per alimentar aplicacions basades en la ciència de dades.
  • Identificar les diferents xarxes generadores de dades i enumerar-ne les característiques principals.
  • Conèixer i diferenciar els elements de xarxa, les funcions i els protocols associats a les capes del model OSI.
  • Reconèixer els principals paràmetres de configuració dels dispositius intermedis (per exemple, switch i router) i finals (PC) d'una xarxa informàtica.
  • Ser capaç de connectar una xarxa generadora de dades a internet fent ús del protocol IP.
  • Ser capaç de dissenyar una xarxa informàtica amb un simulador, configurar els dispositius intermedis (per exemple, switch i router) i finals (PC), i validar-ne el funcionament.
  • Entendre la importància de les xarxes com a eina per obtenir dades.
  • Conèixer les aplicacions principals.
  • Aconseguir analitzar un flux de dades i trobar els elements estudiats en l'assignatura.
  • Dominar l'ús d'una eina per analitzar protocols.
  • Comprendre les problemàtiques relacionades amb l'emmagatzematge de les dades.
  • Entendre els problemes d'implementació d'un núvol o cloud.
  • Conèixer els diferents serveis que el núvol pot oferir.
  • Saber identificar els avantatges i els desavantatges de la informàtica en núvol o cloud computing.
  • Entendre com el núvol es relaciona amb el futur de les xarxes de comunicacions.
  • Aprendre a llegir textos tècnics i científics per entendre com es definiran les xarxes de futura generació.
  • Desenvolupar competències transversals com la capacitat de redactar i comunicar de manera clara els coneixements adquirits per mitjà d'una recerca proactiva sobre temàtiques innovadores en el context de l'assignatura.

Competències

  • Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
  • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
  • Que els estudiants puguin comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió en el marc de la ciència de dades.
  • Que les estudiants facin servir i apliquin les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
  • Que sàpiguen administrar i gestionar els sistemes operatius i de comunicacions dels components d'una xarxa d'ordinadors.

Recursos per l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

  • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
  • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Assignatura de Fonaments de xarxes i arquitectures

Professorat

Assignatura de Fonaments de xarxes i arquitectures

Requisits d'accés

Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Requisits tecnològics

  • Ordinador amb arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínim de memòria i 40-80 GB d'espai de disc lliures. 
  • Sistema operatiu: preferiblement Windows 11 (o 10, però caducarà el 2025) i/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Es pot tenir qualsevol dels dos, un com a sistema operatiu principal i l'altre virtualitzat (per exemple, mitjançant VirtualBox). 
  • Per a ordinadors Apple MacOS amb Apple Silicon (M1/M2), l'estudiantat ha de ser conscient que no podrà fer servir bona part del programari docent. Es recomana disposar d'un ordinador amb un sistema alternatiu.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Assignatura de Fonaments de xarxes i arquitectures

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part inferior de la pàgina.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.
Concepte Preu
Preu del curs
445 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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