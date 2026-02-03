Asignatura de Geopolítica

Las características de la geografía física ponen barreras a la actividad humana. Impiden comerciar, relacionarse y compartir lazos culturales. También modulan de forma significativa la actividad humana: vivir en los trópicos, ser un sitio de paso o tener recursos naturales tiene un fuerte impacto en la sociedad que vive en un determinado territorio. A su vez, la geografía humana tiene una influencia permanente y creciente sobre la geografía física. Fruto de la actividad humana, elementos como puentes, túneles o rutas comerciales unen masas de territorio hasta entonces poco interconectadas. La tecnología ha cambiado el concepto de distancia y espacio físico tal y como lo conocíamos y lo seguirá cambiando en un futuro cercano. La primera parte de la asignatura aborda los principales cimientos de la geopolítica a partir del estudio de cómo los conceptos geográficos de identidad, territorio y espacio definen la geopolítica; cómo las delimitaciones de la geografía física afectan a la geografía humana, y, al mismo tiempo vez, cómo la geografía humana ha delimitado muchas veces la geografía física.

Las características de la geografía física ponen barreras a la actividad humana. Impiden comerciar, relacionarse y compartir lazos culturales. También modulan de forma significativa la actividad humana: vivir en los trópicos, ser un sitio de paso o tener recursos naturales tiene un fuerte impacto en la sociedad que vive en un determinado territorio. A su vez, la geografía humana tiene una influencia permanente y creciente sobre la geografía física. Fruto de la actividad humana, elementos como puentes, túneles o rutas comerciales unen masas de territorio hasta entonces poco interconectadas. La tecnología ha cambiado el concepto de distancia y espacio físico tal y como lo conocíamos y lo seguirá cambiando en un futuro cercano. La primera parte de la asignatura aborda los principales cimientos de la geopolítica a partir del estudio de cómo los conceptos geográficos de identidad, territorio y espacio definen la geopolítica; cómo las delimitaciones de la geografía física afectan a la geografía humana, y, al mismo tiempo vez, cómo la geografía humana ha delimitado muchas veces la geografía física. La frontera, por ejemplo, es un concepto clave para entender las relaciones internacionales, puesto que ha constituido uno de los principales factores para organizar las relaciones entre estados a lo largo de la historia. Por eso, una parte de este módulo explorará el régimen internacional de los espacios marítimos. La segunda parte de la asignatura se centra en aspectos más relacionados con las interacciones en el espacio geográfico entre entidades políticas de relaciones internacionales. El primer bloque de esta unidad examina, en primer lugar, la geopolítica de los recursos naturales y, en particular, de la energía. Los recursos naturales tienen un fuerte impacto en las relaciones internacionales. Sin embargo, como hemos podido observar últimamente, la forma en que los humanos utilizan estos recursos también tiene un impacto importante en la geografía física. Revisaremos su distribución actual y algunas de las problemáticas que presentan. El segundo bloque examina cómo el cambio tecnológico influye en la concepción de la distancia desde un punto de vista internacional. Las rutas comerciales han sido entendidas no solo como vías de intercambio económico, sino también como caminos por los que han transitado ideologías, culturas, y a través de los cuales se ha constituido el poder y el dominio. Basta pensar, por ejemplo, en la importancia del comercio marítimo en la actualidad. La asignatura también tiene un módulo transversal, que pretende realizar una primera aproximación a la cartografía espacial, donde se aprende a utilizar las TIC para elaborar mapas relacionados con la geopolítica internacional.