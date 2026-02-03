Asignatura de Geopolítica

Asignatura Online de Geopolítica
Presentación
La asignatura Geopolítica del grado de Relaciones Internacionales tiene como objetivo principal ayudar a entender cómo la geografía y las relaciones internacionales están asociadas. En particular, la asignatura pretende explicar cómo los principales conceptos geográficos, como el lugar, el espacio, la escala, la región o el territorio, impactan en la política mundial y, a la vez, cómo las interacciones entre los actores de la política mundial modulan la concepción de estos fenómenos geográficos. Por tanto, la geopolítica es un proceso continuo en el que los fenómenos geográficos están constantemente redefinidos por la política.
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Las características de la geografía física ponen barreras a la actividad humana. Impiden comerciar, relacionarse y compartir lazos culturales. También modulan de forma significativa la actividad humana: vivir en los trópicos, ser un sitio de paso o tener recursos naturales tiene un fuerte impacto en la sociedad que vive en un determinado territorio. A su vez, la geografía humana tiene una influencia permanente y creciente sobre la geografía física. Fruto de la actividad humana, elementos como puentes, túneles o rutas comerciales unen masas de territorio hasta entonces poco interconectadas. La tecnología ha cambiado el concepto de distancia y espacio físico tal y como lo conocíamos y lo seguirá cambiando en un futuro cercano. La primera parte de la asignatura aborda los principales cimientos de la geopolítica a partir del estudio de cómo los conceptos geográficos de identidad, territorio y espacio definen la geopolítica; cómo las delimitaciones de la geografía física afectan a la geografía humana, y, al mismo tiempo vez, cómo la geografía humana ha delimitado muchas veces la geografía física.
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