Asignatura de Geopolítica

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Asignatura Online de Geopolítica

Presentación

La asignatura Geopolítica del grado de Relaciones Internacionales tiene como objetivo principal ayudar a entender cómo la geografía y las relaciones internacionales están asociadas. En particular, la asignatura pretende explicar cómo los principales conceptos geográficos, como el lugar, el espacio, la escala, la región o el territorio, impactan en la política mundial y, a la vez, cómo las interacciones entre los actores de la política mundial modulan la concepción de estos fenómenos geográficos. Por tanto, la geopolítica es un proceso continuo en el que los fenómenos geográficos están constantemente redefinidos por la política.
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Las características de la geografía física ponen barreras a la actividad humana. Impiden comerciar, relacionarse y compartir lazos culturales. También modulan de forma significativa la actividad humana: vivir en los trópicos, ser un sitio de paso o tener recursos naturales tiene un fuerte impacto en la sociedad que vive en un determinado territorio. A su vez, la geografía humana tiene una influencia permanente y creciente sobre la geografía física. Fruto de la actividad humana, elementos como puentes, túneles o rutas comerciales unen masas de territorio hasta entonces poco interconectadas. La tecnología ha cambiado el concepto de distancia y espacio físico tal y como lo conocíamos y lo seguirá cambiando en un futuro cercano. La primera parte de la asignatura aborda los principales cimientos de la geopolítica a partir del estudio de cómo los conceptos geográficos de identidad, territorio y espacio definen la geopolítica; cómo las delimitaciones de la geografía física afectan a la geografía humana, y, al mismo tiempo vez, cómo la geografía humana ha delimitado muchas veces la geografía física.
Las características de la geografía física ponen barreras a la actividad humana. Impiden comerciar, relacionarse y compartir lazos culturales. También modulan de forma significativa la actividad humana: vivir en los trópicos, ser un sitio de paso o tener recursos naturales tiene un fuerte impacto en la sociedad que vive en un determinado territorio. A su vez, la geografía humana tiene una influencia permanente y creciente sobre la geografía física. Fruto de la actividad humana, elementos como puentes, túneles o rutas comerciales unen masas de territorio hasta entonces poco interconectadas. La tecnología ha cambiado el concepto de distancia y espacio físico tal y como lo conocíamos y lo seguirá cambiando en un futuro cercano. La primera parte de la asignatura aborda los principales cimientos de la geopolítica a partir del estudio de cómo los conceptos geográficos de identidad, territorio y espacio definen la geopolítica; cómo las delimitaciones de la geografía física afectan a la geografía humana, y, al mismo tiempo vez, cómo la geografía humana ha delimitado muchas veces la geografía física. La frontera, por ejemplo, es un concepto clave para entender las relaciones internacionales, puesto que ha constituido uno de los principales factores para organizar las relaciones entre estados a lo largo de la historia. Por eso, una parte de este módulo explorará el régimen internacional de los espacios marítimos. La segunda parte de la asignatura se centra en aspectos más relacionados con las interacciones en el espacio geográfico entre entidades políticas de relaciones internacionales. El primer bloque de esta unidad examina, en primer lugar, la geopolítica de los recursos naturales y, en particular, de la energía. Los recursos naturales tienen un fuerte impacto en las relaciones internacionales. Sin embargo, como hemos podido observar últimamente, la forma en que los humanos utilizan estos recursos también tiene un impacto importante en la geografía física. Revisaremos su distribución actual y algunas de las problemáticas que presentan. El segundo bloque examina cómo el cambio tecnológico influye en la concepción de la distancia desde un punto de vista internacional. Las rutas comerciales han sido entendidas no solo como vías de intercambio económico, sino también como caminos por los que han transitado ideologías, culturas, y a través de los cuales se ha constituido el poder y el dominio. Basta pensar, por ejemplo, en la importancia del comercio marítimo en la actualidad. La asignatura también tiene un módulo transversal, que pretende realizar una primera aproximación a la cartografía espacial, donde se aprende a utilizar las TIC para elaborar mapas relacionados con la geopolítica internacional.
  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

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Asignatura de Geopolítica

Contenidos

Contenidos

Bloque 1. Introducción  

1.1. Introducción a la disciplina  
1.2. Conceptos de la geografía política  
1.3. Estructura, agencia y poder   

Bloque 2. Identidad, territorio y espacio  

2.1. Introducción 
2.2. Identidad nacional  
2.3. Territorio  
2.4. Espacio  

Bloque 3. Distancia y globalización  

3.1. Introducción  
3.2. Energía y recursos naturales  
3.3. Rutas comerciales   

Bloque 4. Cartografía

4.1. Introducción  
4.2. Conceptos básicos  
4.3. Aplicación práctica

Objetivos y competencias

Los objetivos de la asignatura son:

  • Conocer la importancia de la geopolítica en las relaciones internacionales. 
  • Tomar conciencia de la importancia de factores políticos, económicos y culturales en la delimitación del espacio geográfico.  
  • Reflexionar sobre la frontera como concepto construido.  
  • Comprender cómo la geografía impacta significativamente en las relaciones entre estados.  
  • Estudiar la evolución del comercio internacional e indagar sobre las repercusiones de la tecnología en la forma de pensar el espacio y en las relaciones internacionales.  
  • Introducirse en el uso de las herramientas espaciales de gestión de mapas.  

Las competencias básicas de la asignatura son:

  • Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente en la propia área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Objetivos y competencias


Los objetivos de la asignatura son:

  • Conocer la importancia de la geopolítica en las relaciones internacionales. 
  • Tomar conciencia de la importancia de factores políticos, económicos y culturales en la delimitación del espacio geográfico.  
  • Reflexionar sobre la frontera como concepto construido.  
  • Comprender cómo la geografía impacta significativamente en las relaciones entre estados.  
  • Estudiar la evolución del comercio internacional e indagar sobre las repercusiones de la tecnología en la forma de pensar el espacio y en las relaciones internacionales.  
  • Introducirse en el uso de las herramientas espaciales de gestión de mapas.  

Las competencias básicas de la asignatura son:

  • Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente en la propia área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.  
  • Desarrollar habilidades de análisis y síntesis.  
  • Debatir y formular razonamientos críticos.

Las competencias generales de la asignatura son:

  • Expresión escrita clara y correcta en el ámbito académico y profesional.  
  • Análisis de los fenómenos internacionales y de la realidad del mundo global actual desde una perspectiva empírica e interdisciplinaria.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Geopolítica

Profesorado

Asignatura de Geopolítica

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

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Asignatura de Geopolítica

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

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89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

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17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

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19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

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17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

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18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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