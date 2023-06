Assignatura de Geopolítica

Les característiques de la geografia física posen barreres a l'activitat humana. Impedeixen comerciar, relacionar-se i compartir llaços culturals. També modulen de manera significativa l'activitat humana: viure en els tròpics, ser un lloc de pas o tenir recursos naturals té un fort impacte en la societat que viu en un determinat territori. Al seu torn, la geografia humana té una influència permanent i creixent sobre la geografia física. Fruit de l'activitat humana, elements com els ponts, els túnels o les rutes comercials uneixen masses de territori fins llavors poc interconnectades. La tecnologia ha canviat el concepte de distància i espai físic tal com el coneixíem i el continuarà canviant en un futur pròxim. La primera part de l'assignatura aborda els principals fonaments de la geopolítica a partir de l'estudi de com els conceptes geogràfics d'identitat, territori i espai defineixen la geopolítica; com les delimitacions de la geografia física afecten la geografia humana, i, alhora, com la geografia humana ha delimitat moltes vegades la geografia física. La frontera, per exemple, és un concepte clau per entendre les relacions internacionals, ja que ha constituït un dels principals factors per organitzar les relacions entre estats al llarg de la història. Per això, una part d'aquest mòdul explorarà el règim internacional dels espais marítims. La segona part de l'assignatura se centra en aspectes més relacionats amb les interaccions en l'espai geogràfic entre entitats polítiques de relacions internacionals. El primer bloc d'aquesta unitat examina, en primer lloc, la geopolítica dels recursos naturals i, en particular, de l'energia. Els recursos naturals tenen un fort impacte en les relacions internacionals. Amb tot, com hem pogut observar últimament, la forma en què els humans utilitzen aquests recursos també té un impacte important en la geografia física. Revisarem la seva distribució actual i algunes de les problemàtiques que presenten. El segon bloc examina com el canvi tecnològic influeix en la concepció de la distància des d'un punt de vista internacional. Les rutes comercials s'han entès no sols com a vies d'intercanvi econòmic, sinó també com a camins pels quals han transitat ideologies, cultures, i a través dels quals s'ha constituït el poder i el domini. Basta pensar, per exemple, en la importància del comerç marítim en l'actualitat. L'assignatura també té un mòdul transversal, que té l'objectiu de fer una primera aproximació a la cartografia espacial, on s'aprenen a utilitzar les TIC per elaborar mapes relacionats amb la geopolítica internacional.