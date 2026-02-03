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Asignatura Online de Gestión de equipos de trabajo

Presentación

En esta asignatura estudiaremos los marcos de referencia teóricos y conceptuales que nos facilitarán el conocimiento base para la comprensión de qué es un equipo de trabajo como funciona y qué procesos intervienen en su configuración y funcionamiento.
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Así, en esta asignatura estudiaremos la conceptualización y composición de los equipos de trabajo; los factores determinantes de su funcionamiento como por ejemplo los procesos de toma de decisiones, su liderazgo y los elementos críticos para la gestión de equipos de trabajo eficaces.
  • Inicio

    23 sept 2026

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  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

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Asignatura de Gestión de equipos de trabajo

Contenidos

Contenidos

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LOS EQUIPOS DE TRABAJO

  1. Conceptualización de los equipos de trabajo

1.1. Definición de equipo de trabajo

1.2. Trabajo en equipo

  1. Tipología de los equipos de trabajo
  2. Desarrollo de los equipos de trabajo y su socialización

3.1. Desarrollo de los equipos de trabajo

3.2. Socialización de los equipos de trabajo

  1. Configuración y funcionamiento de los equipos de trabajo

4.1. Entradas de los equipos de trabajo

4.2. Procesos de los equipos de trabajo: cómo funcionan los equipos

4.3. Resultados de los equipos de trabajo

  1. Los equipos virtuales

 

MÓDULO 2. GESTIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO. TOMA DE DECISIONES EN EQUIPO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

  1. Antecedentes a la toma de decisiones y solución de problemas: tareas, problemas, decisiones y contextos
  2. Procesos grupales en la toma de decisiones y solución de problemas.

Contenidos


MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LOS EQUIPOS DE TRABAJO

  1. Conceptualización de los equipos de trabajo

1.1. Definición de equipo de trabajo

1.2. Trabajo en equipo

  1. Tipología de los equipos de trabajo
  2. Desarrollo de los equipos de trabajo y su socialización

3.1. Desarrollo de los equipos de trabajo

3.2. Socialización de los equipos de trabajo

  1. Configuración y funcionamiento de los equipos de trabajo

4.1. Entradas de los equipos de trabajo

4.2. Procesos de los equipos de trabajo: cómo funcionan los equipos

4.3. Resultados de los equipos de trabajo

  1. Los equipos virtuales

 

MÓDULO 2. GESTIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO. TOMA DE DECISIONES EN EQUIPO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

  1. Antecedentes a la toma de decisiones y solución de problemas: tareas, problemas, decisiones y contextos
  2. Procesos grupales en la toma de decisiones y solución de problemas.
  3. Etapas de los procesos de toma de decisiones y solución de problemas.
  4. Técnicas para la toma de decisiones y la generación de ideas.
  5. Creatividad e innovación
  6. Problemas y sesgos en la toma de decisiones y solución de problemas
  7. Toma de decisiones y solución de problemas en equipo vs individual
  8. Ética en la toma de decisiones y solución de problemas
  9. Líneas actuales de investigación

 

MÓDULO 3. LIDERAZGO EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO

  1. ¿Qué es el liderazgo?

1.1. Liderazgo y dirección

1.2. Niveles de liderazgo

1.3. Liderazgo formal vs. informal

  1.  Aproximaciones al liderazgo

2.1. Las primeras aproximaciones

2.2. Liderazgo situacional

2.3. Liderazgo transformacional

2.4. Liderazgo auténtico

2.5. Liderazgo emocional

  1. El liderazgo en los equipos de trabajo
  2. El desarrollo del liderazgo

4.1. Modelos basados en estilos de liderazgo: la malla gerencial de Blake  y Mouton.
4.2. Modelos basados en el desarrollo de competencias: el modelo de valores en competencia
4.3. Herramientas para el desarrollo del liderazgo

 

MÓDULO 4. El EQUIPO DE TRABAJO EFICAZ

  1. Modelos de eficacia grupal

1.1. Modelos combinatorios

1.2. Modelos estructurales de eficacia grupal

  1.  Variables incluidas en los modelos de eficacia grupal

2.1. Variables input

2.2. Variables de proceso

2.3. Variables output

  1. Características de los equipos eficaces
  2. Técnicas para mejorar el funcionamiento de los equipos

 

 

Lecturas adicionales obligatorias

A continuación encontraréis una serie de propuestas de lectura, que podéis encontrar en forma abierto a la red, que tienen como objetivo reforzar algunos de los elementos conceptuales y cuestiones tratadas en los materiales. En ocasiones ampliarán los contenidos de los módulos en base a la profundización de algún aspecto, en otros los complementarán ofreciendo una perspectiva diferente y, finalmente en otros buscarán como objetivo invitaros a la reflexión.

Las lecturas son obligatorias y pueden formar parte de la evaluación continuada así como de la evaluación final de la asignatura, sea en el formato de prueba de síntesis sea en el formato de examen. La presentación de las lecturas sigue una cierta relación con la secuencia de los módulos, ahora bien en cada una se tratan elementos relativos a los diferentes apartados de diferentes módulos. Es recomendable que vais leyendo las lecturas de forma simultánea al estudio de los módulos.

Lectura módulo 1

El trabajo en equipo, características y factores de implementación: Un comparativo de empresas industriales en España. Fabiola Sáenz Blanco. Revista Científica. ISSN: 0124-2253 ed.: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas v.7 fasc.1 p.507 - 532, 2005.

Aspectos principales que se trabajan:

  • Implementación del trabajo en equipo en una organización
  • Claves para crear condiciones de un trabajo en equipo eficaz
  • Desarrollo de los equipos de trabajo

Lectura módulo 2

Gestión de equipos virtuales en las organizaciones laborales: algunas aportaciones desde la investigación. Virginia Orengo, Ana María Zornoza, José María Peiró Silla. Papeles del psicólogo: revista del Colegio Oficial de Psicólogos, ISSN 0214-7823, Vol. 32, Nº. 1, 2011, págs. 82-93.

Aspectos principales que se trabajan:

  • Equipos de trabajo virtuales: sus peculiaridades en la gestión
  • Funcionamiento de los equipos: procesos de los equipos de trabajo. Especificidades en los equipos virtuales

Lectura módulo 3

Nuevas formas de liderazgo en equipos de trabajo. Francisco Gil Rodríguez, Carlos María Alcover de la Hera, Ramón Rico, Miriam Sánchez Manzanares. Papeles del psicólogo: revista del Colegio Oficial de Psicólogos, ISSN 0214-7823, Vol. 32, Nº. 1, 2011, págs. 38-47.

Aspectos principales que se trabajan:

  • Liderazgo en los equipos de trabajo. Concepto, tipo y nuevas formas de liderazgo

Lectura módulo 4

Programas de formación Adventure Based Counseling. Un estudio sobre el desarrollo de competencias vinculadas al trabajo en equipo. Pablo Anglada-Monzón, Carlos Mª Tejero-González y Roberto Ruiz-Barquín. Anales de psicología, 2012, vol. 28, nº 3 (octubre), 939-945. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. Murcia (España) ISSN edición impresa: 0212-9728. ISSN edición web (http://revistas.um.es/analesps): 1695-2294.

Aspectos principales que se trabajan:

  • Desarrollo de equipos.
  • Técnicas de Teambuilding.
  • Evaluación del desarrollo de un equipo.

Lectura módulo 5

Una experiencia real sobre el diseño e implantación de equipos de trabajo. Diego del Oro Celestino. Capital humano: revista para la integración y desarrollo de los recursos humanos, ISSN 1130-8117, Año nº 15, Nº 161, 2002, págs. 46-55.

Aspectos principales que se trabajan:

  • Implementación del trabajo en equipo en una organización
  • Eficacia de los equipos
  • Un tipo específico de equipo de trabajo: el equipo autogestionado

Lectura módulo 6

La eficacia de los equipos de trabajo y su medición. Carmelo A. Juárez Castelló, Nicolás Fernández Losa. Boletín de estudios económicos, ISSN 0006-6249, Vol. 56, Nº 172, 2001, págs. 57-84.

Aspectos principales que se trabajan:

  • Dimensiones relacionadas con la eficacia de los equipos de trabajo
  • Medida de la eficacia de los equipos

Objetivos y competencias

Competencias

  • Capacidad para analizar y explicar el comportamiento del mercado de trabajo y de los agentes implicados en las relaciones laborales.
  • Capacidad para elaborar y aplicar las estrategias de recursos humanos, a todos los niveles organizativos.

Objetivos

  • Comprender que es un equipo de trabajo, su categorización y tipologías.
  • Familiarizarse con las teorías y modelos sobre la composición y funcionamiento de los equipos de trabajo.
  • Reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes de trabajar en equipos de trabajo.
  • Identificar antecedentes a la toma de decisiones y solución de problemas en grupos y equipos de trabajo.
  • Describir los modelos de combinación social más utilizados para explicar la toma de decisiones y solución de problemas en grupos y equipos de trabajo.
  • Identificar y describir las etapas de los procesos de toma de decisiones y solución de problemas en  grupos y equipos de trabajo.

Objetivos y competencias


Competencias

  • Capacidad para analizar y explicar el comportamiento del mercado de trabajo y de los agentes implicados en las relaciones laborales.
  • Capacidad para elaborar y aplicar las estrategias de recursos humanos, a todos los niveles organizativos.

Objetivos

  • Comprender que es un equipo de trabajo, su categorización y tipologías.
  • Familiarizarse con las teorías y modelos sobre la composición y funcionamiento de los equipos de trabajo.
  • Reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes de trabajar en equipos de trabajo.
  • Identificar antecedentes a la toma de decisiones y solución de problemas en grupos y equipos de trabajo.
  • Describir los modelos de combinación social más utilizados para explicar la toma de decisiones y solución de problemas en grupos y equipos de trabajo.
  • Identificar y describir las etapas de los procesos de toma de decisiones y solución de problemas en  grupos y equipos de trabajo.
  • Identificar técnicas efectivas para la toma de decisiones en grupos y equipos  de trabajo.
  • Identificar ventajas y desventajas en la toma de decisiones y solución de problemas en  grupos y equipos de trabajo en relación al trabajo individual.
  • Analizar aspectos éticos en la toma de decisiones y solución de problemas en  grupos y equipos de trabajo.
  • Definir qué es el liderazgo, sus similitudes y diferencias con el concepto de dirección.
  • Entender diferentes aproximaciones al estudio y desarrollo  del liderazgo.
  • Analizar las peculiaridades del liderazgo de equipos de trabajo.
  • Analizar las relacionas entre liderazgo y eficacia grupal.
  • Identificar posibilidades de intervención para el desarrollo del liderazgo.
  • Conocer los modelos de eficacia grupal.
  • Profundizar  en las variables relacionadas con la eficacia de los equipos.
  • Reconocer las características que diferencian a un equipo eficaz de otro que no lo es
  • Conocer diferentes técnicas para mejorar el funcionamiento de los equipos.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Gestión de equipos de trabajo

Profesorado

Asignatura de Gestión de equipos de trabajo

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

La UOC, la mejor universidad online

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    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

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Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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