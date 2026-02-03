Asignatura de Gestión de equipos de trabajo

MÓDULO 2. GESTIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO. TOMA DE DECISIONES EN EQUIPO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

4.2. Procesos de los equipos de trabajo: cómo funcionan los equipos

Contenidos

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LOS EQUIPOS DE TRABAJO

Conceptualización de los equipos de trabajo

1.1. Definición de equipo de trabajo

1.2. Trabajo en equipo

Tipología de los equipos de trabajo Desarrollo de los equipos de trabajo y su socialización

3.1. Desarrollo de los equipos de trabajo

3.2. Socialización de los equipos de trabajo

Configuración y funcionamiento de los equipos de trabajo

4.1. Entradas de los equipos de trabajo

4.2. Procesos de los equipos de trabajo: cómo funcionan los equipos

4.3. Resultados de los equipos de trabajo

Los equipos virtuales

MÓDULO 2. GESTIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO. TOMA DE DECISIONES EN EQUIPO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antecedentes a la toma de decisiones y solución de problemas: tareas, problemas, decisiones y contextos Procesos grupales en la toma de decisiones y solución de problemas. Etapas de los procesos de toma de decisiones y solución de problemas. Técnicas para la toma de decisiones y la generación de ideas. Creatividad e innovación Problemas y sesgos en la toma de decisiones y solución de problemas Toma de decisiones y solución de problemas en equipo vs individual Ética en la toma de decisiones y solución de problemas Líneas actuales de investigación

MÓDULO 3. LIDERAZGO EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO

¿Qué es el liderazgo?

1.1. Liderazgo y dirección

1.2. Niveles de liderazgo

1.3. Liderazgo formal vs. informal

Aproximaciones al liderazgo

2.1. Las primeras aproximaciones

2.2. Liderazgo situacional

2.3. Liderazgo transformacional

2.4. Liderazgo auténtico

2.5. Liderazgo emocional

El liderazgo en los equipos de trabajo El desarrollo del liderazgo

4.1. Modelos basados en estilos de liderazgo: la malla gerencial de Blake y Mouton.

4.2. Modelos basados en el desarrollo de competencias: el modelo de valores en competencia

4.3. Herramientas para el desarrollo del liderazgo

MÓDULO 4. El EQUIPO DE TRABAJO EFICAZ

Modelos de eficacia grupal

1.1. Modelos combinatorios

1.2. Modelos estructurales de eficacia grupal

Variables incluidas en los modelos de eficacia grupal

2.1. Variables input

2.2. Variables de proceso

2.3. Variables output

Características de los equipos eficaces Técnicas para mejorar el funcionamiento de los equipos

Lecturas adicionales obligatorias

A continuación encontraréis una serie de propuestas de lectura, que podéis encontrar en forma abierto a la red, que tienen como objetivo reforzar algunos de los elementos conceptuales y cuestiones tratadas en los materiales. En ocasiones ampliarán los contenidos de los módulos en base a la profundización de algún aspecto, en otros los complementarán ofreciendo una perspectiva diferente y, finalmente en otros buscarán como objetivo invitaros a la reflexión.

Las lecturas son obligatorias y pueden formar parte de la evaluación continuada así como de la evaluación final de la asignatura, sea en el formato de prueba de síntesis sea en el formato de examen. La presentación de las lecturas sigue una cierta relación con la secuencia de los módulos, ahora bien en cada una se tratan elementos relativos a los diferentes apartados de diferentes módulos. Es recomendable que vais leyendo las lecturas de forma simultánea al estudio de los módulos.

Lectura módulo 1

El trabajo en equipo, características y factores de implementación: Un comparativo de empresas industriales en España. Fabiola Sáenz Blanco. Revista Científica. ISSN: 0124-2253 ed.: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas v.7 fasc.1 p.507 - 532, 2005.

Aspectos principales que se trabajan:

Implementación del trabajo en equipo en una organización

Claves para crear condiciones de un trabajo en equipo eficaz

Desarrollo de los equipos de trabajo

Lectura módulo 2

Gestión de equipos virtuales en las organizaciones laborales: algunas aportaciones desde la investigación. Virginia Orengo, Ana María Zornoza, José María Peiró Silla. Papeles del psicólogo: revista del Colegio Oficial de Psicólogos, ISSN 0214-7823, Vol. 32, Nº. 1, 2011, págs. 82-93.

Aspectos principales que se trabajan:

Equipos de trabajo virtuales: sus peculiaridades en la gestión

Funcionamiento de los equipos: procesos de los equipos de trabajo. Especificidades en los equipos virtuales

Lectura módulo 3

Nuevas formas de liderazgo en equipos de trabajo. Francisco Gil Rodríguez, Carlos María Alcover de la Hera, Ramón Rico, Miriam Sánchez Manzanares. Papeles del psicólogo: revista del Colegio Oficial de Psicólogos, ISSN 0214-7823, Vol. 32, Nº. 1, 2011, págs. 38-47.

Aspectos principales que se trabajan:

Liderazgo en los equipos de trabajo. Concepto, tipo y nuevas formas de liderazgo

Lectura módulo 4

Programas de formación Adventure Based Counseling. Un estudio sobre el desarrollo de competencias vinculadas al trabajo en equipo. Pablo Anglada-Monzón, Carlos Mª Tejero-González y Roberto Ruiz-Barquín. Anales de psicología, 2012, vol. 28, nº 3 (octubre), 939-945. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. Murcia (España) ISSN edición impresa: 0212-9728. ISSN edición web (http://revistas.um.es/analesps): 1695-2294.

Aspectos principales que se trabajan:

Desarrollo de equipos.

Técnicas de Teambuilding.

Evaluación del desarrollo de un equipo.

Lectura módulo 5

Una experiencia real sobre el diseño e implantación de equipos de trabajo. Diego del Oro Celestino. Capital humano: revista para la integración y desarrollo de los recursos humanos, ISSN 1130-8117, Año nº 15, Nº 161, 2002, págs. 46-55.

Aspectos principales que se trabajan:

Implementación del trabajo en equipo en una organización

Eficacia de los equipos

Un tipo específico de equipo de trabajo: el equipo autogestionado

Lectura módulo 6

La eficacia de los equipos de trabajo y su medición. Carmelo A. Juárez Castelló, Nicolás Fernández Losa. Boletín de estudios económicos, ISSN 0006-6249, Vol. 56, Nº 172, 2001, págs. 57-84.

Aspectos principales que se trabajan: