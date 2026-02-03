Asignatura de Gestión de equipos de trabajo

Asignatura Online de Gestión de equipos de trabajo
Presentación
En esta asignatura estudiaremos los marcos de referencia teóricos y conceptuales que nos facilitarán el conocimiento base para la comprensión de qué es un equipo de trabajo como funciona y qué procesos intervienen en su configuración y funcionamiento.
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Así, en esta asignatura estudiaremos la conceptualización y composición de los equipos de trabajo; los factores determinantes de su funcionamiento como por ejemplo los procesos de toma de decisiones, su liderazgo y los elementos críticos para la gestión de equipos de trabajo eficaces.
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