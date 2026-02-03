Assignatura de Gestió d'equips de treball

Assignatura Online de Gestió d'equips de treball
Presentació
En aquesta assignatura estudiarem els marcs de referència teòrics i conceptuals que ens facilitaran el coneixement base per a la comprensió de què és un equip de treball com funciona i quins processos intervenen en la seva configuración i funcionament.
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Així, en aquesta assignatura estudiarem la conceptualització i composició dels equips de treball; els factors determinants del seu funcionament com per exemple els processos de presa de decisions, el seu lideratge i els elements crítics per a la gestió d'equips de treball eficaços.
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