Asignatura de Gestión de los servicios turísticos

Solicita información
Campus
Online y sin horario
Matrícula abierta: últimos días

Asignatura Online de Gestión de los servicios turísticos

Presentación

La asignatura Gestión de los Servicios Turísticos está orientada a los servicios turísticos del sector de alojamiento (hotelero) y de restauración, dos de los servicios turísticos que tienen una mayor implantación en la actividad turística.
Matrícula abierta: ¡últimos días!

¡No te pierdas nuestras asignaturas libres!

Asignaturas libres

Conoce la metodología UOC con asignaturas de grados y másteres universitarios.

La asignatura se ha estructurado racionalmente en cuatro módulos, con una estrecha vinculación entre ellos:

  1. Las empresas turísticas de alojamiento.
  2. El servicio de restauración.
  3. El impacto de las TIC en la gestión de los servicios turísticos: alojamientos y restauración.
  4. La atención al cliente.

En el primer módulo de esta asignatura se destaca la necesidad de establecer una serie de aspectos básicos de la industria turística, los cuales servirán para asentar otros conocimientos expuestos a partir del módulo didáctico segundo. En este sentido, el desarrollo empieza prestando una mayor atención en los establecimientos de alojamiento, producto básico de la industria turística, pero sin olvidar la oferta complementaria que conforman las empresas de restauración que se tratan en el segundo módulo. Exponemos con detalle en estos dos primeros módulos, aspectos tales como diferentes tipos de explotación con sus ventajas e inconvenientes, además de cuestiones económicas relacionadas a tener en consideración.

La asignatura se ha estructurado racionalmente en cuatro módulos, con una estrecha vinculación entre ellos:

  1. Las empresas turísticas de alojamiento.
  2. El servicio de restauración.
  3. El impacto de las TIC en la gestión de los servicios turísticos: alojamientos y restauración.
  4. La atención al cliente.

En el primer módulo de esta asignatura se destaca la necesidad de establecer una serie de aspectos básicos de la industria turística, los cuales servirán para asentar otros conocimientos expuestos a partir del módulo didáctico segundo. En este sentido, el desarrollo empieza prestando una mayor atención en los establecimientos de alojamiento, producto básico de la industria turística, pero sin olvidar la oferta complementaria que conforman las empresas de restauración que se tratan en el segundo módulo. Exponemos con detalle en estos dos primeros módulos, aspectos tales como diferentes tipos de explotación con sus ventajas e inconvenientes, además de cuestiones económicas relacionadas a tener en consideración.

En el módulo tercero se trata el papel que ejercen las TIC en un entorno tan dinámico con un nivel de competitividad global ya que es esencial destacar su importancia en la actualidad. En particular incidimos como las TIC están afectando, o pueden afectar, a la actividad turística, mencionando especialmente el caso de los hoteles y los restaurantes.

Finalmente, en el cuarto módulo se incide sobre el carácter humano del servicio turístico. De esta manera, se ha dedicado una especial atención, en el módulo cuarto, a las personas como las responsables de la prestación de los servicios al cliente, la conveniencia de aprender cómo se gestionan estos grupos humanos y destacar su importancia como garantes para alcanzar la excelencia en la prestación de servicios.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

Matricúlate

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

    Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.

Asignatura de Gestión de los servicios turísticos

Contenidos

Objetivos y competencias

Objetivos

  • Descubrir la importancia del carácter de servicio de la actividad turística.
  • Analizar las variables técnico económicas más importantes que operan en los servicios turísticos, así como aprender las diferentes formas de explotación de las empresas turísticas.
  • Reflexionar sobre la importancia y la necesidad constando de la innovación aplicada a los servicios turísticos, más concretamente aplicada a la restauración.
  • Conocer y utilizar las TIC, integrando este conocimiento para identificar y valorar las ventajas, inconvenientes y oportunidades que representan para el Turismo y en particular para los alojamientos y la restauración.
  • Conocer y valorar los cambios en la lógica organizativa propiciados por las TIC, en relación con el turismo.
  • Valorar el carácter humano de la actividad turística y su papel fundamental e implicaciones en la prestación de los servicios.
  • Explorar el concepto de atención al cliente y las repercusiones que tiene para la empresa turística su adecuada gestión.

Objetivos y competencias


Objetivos

  • Descubrir la importancia del carácter de servicio de la actividad turística.
  • Analizar las variables técnico económicas más importantes que operan en los servicios turísticos, así como aprender las diferentes formas de explotación de las empresas turísticas.
  • Reflexionar sobre la importancia y la necesidad constando de la innovación aplicada a los servicios turísticos, más concretamente aplicada a la restauración.
  • Conocer y utilizar las TIC, integrando este conocimiento para identificar y valorar las ventajas, inconvenientes y oportunidades que representan para el Turismo y en particular para los alojamientos y la restauración.
  • Conocer y valorar los cambios en la lógica organizativa propiciados por las TIC, en relación con el turismo.
  • Valorar el carácter humano de la actividad turística y su papel fundamental e implicaciones en la prestación de los servicios.
  • Explorar el concepto de atención al cliente y las repercusiones que tiene para la empresa turística su adecuada gestión.

Competencias

  • Aprender a buscar, analizar, valorar y organizar información, compartirla con vuestros compañeros y profesores para crear conocimiento.
  • Desarrollar capacidad para comunicar información e ideas, bajo diferentes soportes físicos.
  • Aprender a planificar, organizar y realizar actividades propuestas.
  • Desarrollar capacidad para resolver problemas (situaciones para las cuales no hay una respuesta a priori).
  • Desarrollar capacidad para trabajar con otros compañeros y en equipo.
  • Continuar progresando en la habilidad y capacidad de uso de la tecnología como herramienta de trabajo.
  • Desarrollar pautas de responsabilidad y de trabajo ético en la Red.
  • Complementar las pautas ya aprendidas de relación con los clientes, mediante el uso de las TIC.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Gestión de los servicios turísticos

Profesorado

Asignatura de Gestión de los servicios turísticos

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Asignatura de Gestión de los servicios turísticos

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

¿Quieres más información?

Envía tus datos y recibirás información de este programa y relativa a productos, servicios y actividades promocionales de la UOC.

Género
¿En qué idioma deseas recibir la información?
logo uoc

¿Quieres saber más?

Envíanos tus datos y descubre todo lo que quieres saber.

Solicita información