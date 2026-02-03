Asignatura de Gestión de los servicios turísticos

En el primer módulo de esta asignatura se destaca la necesidad de establecer una serie de aspectos básicos de la industria turística, los cuales servirán para asentar otros conocimientos expuestos a partir del módulo didáctico segundo. En este sentido, el desarrollo empieza prestando una mayor atención en los establecimientos de alojamiento, producto básico de la industria turística, pero sin olvidar la oferta complementaria que conforman las empresas de restauración que se tratan en el segundo módulo. Exponemos con detalle en estos dos primeros módulos, aspectos tales como diferentes tipos de explotación con sus ventajas e inconvenientes, además de cuestiones económicas relacionadas a tener en consideración.

La asignatura se ha estructurado racionalmente en cuatro módulos, con una estrecha vinculación entre ellos:

Las empresas turísticas de alojamiento. El servicio de restauración. El impacto de las TIC en la gestión de los servicios turísticos: alojamientos y restauración. La atención al cliente.

En el primer módulo de esta asignatura se destaca la necesidad de establecer una serie de aspectos básicos de la industria turística, los cuales servirán para asentar otros conocimientos expuestos a partir del módulo didáctico segundo. En este sentido, el desarrollo empieza prestando una mayor atención en los establecimientos de alojamiento, producto básico de la industria turística, pero sin olvidar la oferta complementaria que conforman las empresas de restauración que se tratan en el segundo módulo. Exponemos con detalle en estos dos primeros módulos, aspectos tales como diferentes tipos de explotación con sus ventajas e inconvenientes, además de cuestiones económicas relacionadas a tener en consideración.

En el módulo tercero se trata el papel que ejercen las TIC en un entorno tan dinámico con un nivel de competitividad global ya que es esencial destacar su importancia en la actualidad. En particular incidimos como las TIC están afectando, o pueden afectar, a la actividad turística, mencionando especialmente el caso de los hoteles y los restaurantes.

Finalmente, en el cuarto módulo se incide sobre el carácter humano del servicio turístico. De esta manera, se ha dedicado una especial atención, en el módulo cuarto, a las personas como las responsables de la prestación de los servicios al cliente, la conveniencia de aprender cómo se gestionan estos grupos humanos y destacar su importancia como garantes para alcanzar la excelencia en la prestación de servicios.