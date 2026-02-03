Assignatura de Gestió dels serveis turístics

Assignatura Online de Gestió dels serveis turístics
Presentació
L'assignatura Gestió dels Serveis Turístics està orientada als serveis turístics del sector d'allotjament (hoteler) i de restauració, dos dels serveis turístics que tenen una major implantació en l'activitat turística.
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L'assignatura s'ha estructurat racionalment en quatre mòduls, amb una estreta vinculació entre ells:
- Les empreses turístiques d'allotjament.
- El servei de restauració.
- L'impacte de les TIC en la gestió dels serveis turístics: allotjaments i restauració.
- L'atenció al client.
En el primer mòdul d'aquesta assignatura es destaca la necessitat d'establir una sèrie d'aspectes bàsics de la indústria turística, els quals serviran per assentar altres coneixements exposats a partir del mòdul didàctic segon. En aquest sentit, el desenvolupament comença prestant una major atenció als establiments d'allotjament, producte bàsic de la indústria turística, però sense oblidar l'oferta complementària que conformen les empreses de restauració que es tracten en el segon mòdul.
Exposem amb detall en aquests dos primers mòduls, aspectes tals com a diferents tipus d'explotació amb els seus avantatges i inconvenients, a més de qüestions econòmiques relacionades a tenir en consideració.
L'assignatura s'ha estructurat racionalment en quatre mòduls, amb una estreta vinculació entre ells:
- Les empreses turístiques d'allotjament.
- El servei de restauració.
- L'impacte de les TIC en la gestió dels serveis turístics: allotjaments i restauració.
- L'atenció al client.
En el primer mòdul d'aquesta assignatura es destaca la necessitat d'establir una sèrie d'aspectes bàsics de la indústria turística, els quals serviran per assentar altres coneixements exposats a partir del mòdul didàctic segon. En aquest sentit, el desenvolupament comença prestant una major atenció als establiments d'allotjament, producte bàsic de la indústria turística, però sense oblidar l'oferta complementària que conformen les empreses de restauració que es tracten en el segon mòdul.
Exposem amb detall en aquests dos primers mòduls, aspectes tals com a diferents tipus d'explotació amb els seus avantatges i inconvenients, a més de qüestions econòmiques relacionades a tenir en consideració.
En el mòdul tercer es tracta el paper que exerceixen les TIC en un entorn tan dinàmic amb un nivell de competitivitat global ja que és essencial destacar la seva importància en l'actualitat. En particular incidim com les TIC estan afectant, o poden afectar, l'activitat turística, esmentant especialment el cas dels hotels i els restaurants.
Finalment, en el quart mòdul s'incideix sobre el caràcter humà del servei turístic. D'aquesta manera, s'ha dedicat una especial atenció, en el mòdul quart, a les persones com les responsables de la prestació dels serveis al client, la conveniència d'aprendre com es gestionen aquests grups humans i destacar la seva importància per assolir l'excel·lència en la prestació de serveis.
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