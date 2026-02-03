Asignatura de Globalización e Internet

Asignatura Online de Globalización e Internet
Presentación
Globalización e internet es una asignatura básica del grado de Relaciones Internacionales que busca que el estudiante comprenda la complejidad del fenómeno de la globalización y el papel de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en este proceso.
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Para que el estudiante comprenda el proceso de globalización, la asignatura analizará las diferentes dimensiones de la globalización y áreas interrelacionadas (política, economía, cultura, innovación tecnológica), estudiando las tensiones y los conflictos que se producen entre ellas (por ejemplo entre la globalización económica y los estados soberanos). Asimismo, la asignatura muestra cuáles son las principales instituciones y modelos de la globalización política, así como los principales actores y movimientos a favor y en contra de la globalización económica. También se analizará cómo incide la tecnología digital en la globalización y cuáles son las manifestaciones globales de la interconexión en red. Por último, se prestará especial atención a algunos de los retos de alcance global más importantes que hay hoy en día como las migraciones, el terrorismo y el cambio climático.
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