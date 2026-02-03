Assignatura de Globalització i Internet

Assignatura Online de Globalització i Internet
Presentació
Globalització i internet és una assignatura bàsica del grau de Relacions Internacionals que busca que l'estudiant entengui la complexitat del fenomen de la globalització i el paper de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en aquest procés.
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Perquè l'estudiant entengui el procés de globalització, l'assignatura analitzarà les diferents dimensions de la globalització i àrees interrelacionades (política, economia, cultura, innovació tecnològica), estudiant les tensions i els conflictes que es produeixen entre elles (por exemple entre la globalització econòmica i els estats sobirans). Així mateix, l'assignatura mostra quins són els models i les institucions principals de la globalització política, com també els actors i els moviments que estan a favor i en contra de la globalització econòmica. També s'analitzarà com incideix la tecnologia digital en la globalització i quines són les manifestacions globals de la interconnexió en xarxa. Finalment, es prestarà una atenció especial a alguns dels reptes d'abast global més importants que hi ha avui dia, com ara les migracions, el terrorisme i el canvi climàtic.
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