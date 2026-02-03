La asignatura de Guión Audiovisual se apoya prioritariamente en toda una serie de lecturas y visionados por medio de los cuals se reflexionará del mismo modo sobre el que son realmente las prácticas más habituales del oficio en orden al mercado, los formatos más extendidos, las particularidades de cada género, las principales aportaciones bibliográficas que hay sobre el tema o, incluso, los problemas conceptuales, éticos y estéticos que la práctica profesional de esta disciplina comporta.

El guión ha dejado de ser un artefacto específico y puramente cinematográfico para convertirse por medio de todo tipo de formatos, géneros y soportes: las series televisivas, los spots, los clips musicales o los videojuegos... Todos estos productos, aunque de diferente e incluso contradictoria categoría narrativa, continúan dependiendo en gran parte de los establecidos y recurrentes cánones (estéticos, estructurales y metodológicos) del llamado guión cinematográfico entendido a la manera clásica.

El guión ha dejado de ser un artefacto específico y puramente cinematográfico para convertirse por medio de todo tipo de formatos, géneros y soportes: las series televisivas, los spots, los clips musicales o los videojuegos... Todos estos productos, aunque de diferente e incluso contradictoria categoría narrativa, continúan dependiendo en gran parte de los establecidos y recurrentes cánones (estéticos, estructurales y metodológicos) del llamado guión cinematográfico entendido a la manera clásica.

La asignatura de Guión Audiovisual se apoya prioritariamente en toda una serie de lecturas y visionados por medio de los cuals se reflexionará del mismo modo sobre el que son realmente las prácticas más habituales del oficio en orden al mercado, los formatos más extendidos, las particularidades de cada género, las principales aportaciones bibliográficas que hay sobre el tema o, incluso, los problemas conceptuales, éticos y estéticos que la práctica profesional de esta disciplina comporta. En definitiva, nuestra intención no es otra que la de hacer entender a los estudiantes que las "armas" que todo guionista utiliza, sea qué sea el formato, medio o género para el cual trabaje, pasan por la correcta aplicación de unas herramientas que, entendidas como técnica, metodología o simple convención gremial, son comunes e intercambiables. El estudiante tiene que entender que la correcta adecuación de su talento y creatividad a la realidad del "oficio" tiene que ser gestionada en base a unas prácticas y disciplinas profesionales que no por coyunturales resultan aleatorias. Este curso tiene que ser entendido sobre todo como un riguroso ámbito de experimentación y reflexión para el desarrollo de estas capacidades creativas que el estudiante pretende explotar en orden al mercado laboral. Capacidades que tienen que ser adecuadamente potenciadas y reorientadas en el futuro por el mismo estudiante desde la perspectiva de un trabajo autodidacta.