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Asignatura Online de Guión Audiovisual

Presentación

La asignatura de Guión audiovisual, en el conjunto del plan de estudios de Comunicación audiovisual, pretende establecer las bases teóricas y conceptuales sobre las que se desarrolla la tarea de creación y producción de guiones audiovisuales, así como proporcionar las herramientas y pautas metodológicas prácticas necesarias para el desarrollo y redacción cuidadosa de guiones audiovisuales en formatos ya profesionales.
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El guión ha dejado de ser un artefacto específico y puramente cinematográfico para convertirse por medio de todo tipo de formatos, géneros y soportes: las series televisivas, los spots, los clips musicales o los videojuegos... Todos estos productos, aunque de diferente e incluso contradictoria categoría narrativa, continúan dependiendo en gran parte de los establecidos y recurrentes cánones (estéticos, estructurales y metodológicos) del llamado guión cinematográfico entendido a la manera clásica.

La asignatura de Guión Audiovisual se apoya prioritariamente en toda una serie de lecturas y visionados por medio de los cuals se reflexionará del mismo modo sobre el que son realmente las prácticas más habituales del oficio en orden al mercado, los formatos más extendidos, las particularidades de cada género, las principales aportaciones bibliográficas que hay sobre el tema o, incluso, los problemas conceptuales, éticos y estéticos que la práctica profesional de esta disciplina comporta.

El guión ha dejado de ser un artefacto específico y puramente cinematográfico para convertirse por medio de todo tipo de formatos, géneros y soportes: las series televisivas, los spots, los clips musicales o los videojuegos... Todos estos productos, aunque de diferente e incluso contradictoria categoría narrativa, continúan dependiendo en gran parte de los establecidos y recurrentes cánones (estéticos, estructurales y metodológicos) del llamado guión cinematográfico entendido a la manera clásica.

La asignatura de Guión Audiovisual se apoya prioritariamente en toda una serie de lecturas y visionados por medio de los cuals se reflexionará del mismo modo sobre el que son realmente las prácticas más habituales del oficio en orden al mercado, los formatos más extendidos, las particularidades de cada género, las principales aportaciones bibliográficas que hay sobre el tema o, incluso, los problemas conceptuales, éticos y estéticos que la práctica profesional de esta disciplina comporta. En definitiva, nuestra intención no es otra que la de hacer entender a los estudiantes que las "armas" que todo guionista utiliza, sea qué sea el formato, medio o género para el cual trabaje, pasan por la correcta aplicación de unas herramientas que, entendidas como técnica, metodología o simple convención gremial, son comunes e intercambiables. El estudiante tiene que entender que la correcta adecuación de su talento y creatividad a la realidad del "oficio" tiene que ser gestionada en base a unas prácticas y disciplinas profesionales que no por coyunturales resultan aleatorias. Este curso tiene que ser entendido sobre todo como un riguroso ámbito de experimentación y reflexión para el desarrollo de estas capacidades creativas que el estudiante pretende explotar en orden al mercado laboral. Capacidades que tienen que ser adecuadamente potenciadas y reorientadas en el futuro por el mismo estudiante desde la perspectiva de un trabajo autodidacta.

  • Inicio

    23 sept 2026

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    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

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Asignatura de Guión Audiovisual

Contenidos

Contenidos

1. Guión Audiovisual: cine

Capítulo 1. Narrar con imágenes
Capítulo 2. Tramas
Capítulo 3. Personajes
Capítulo 4.Dramatización
Capítulo 5. Unidades menores
Capítulo 6. Desarrollo de guión y formato definitivo

2. Guión televisivo

Módulo 1: Guión de televisión

1. Guión de cine, guión de televisión
2. Serías dramáticas
3. Comedia de situación
4. Formato de la comedia de situación
5. Más allá de la televisión: mobisodios, webisodios

Módulo 2: La dramatización de la realidad

1. Programas informativos
2. Programas de entretenimiento
3.Guionizar la realidad

Objetivos y competencias

Los objetivos de la asignatura son:

  1. Establecer las bases teóricas y conceptuales sobre las que descansa esta particular herramienta de la narrativa audiovisual que hemos denominado guion.
  2. Reflexionar sobre las bases estéticas del guion cinematográfico.
  3. Exponer y valorar la potencialidad sonora del lenguaje cinematográfico aplicado a la creación de guiones.
  4. Exponer de manera introductoria los principios teóricos del proceso de dramatización.
  5. Reflexionar sobre la esencia dramática: el conflicto.
  6. Analizar diferentes patrones dramáticos.
  7. Reflexionar sobre la potencialidad del género como recurso creativo.
  8. Proporcionar las bases para la creación de personajes cinematográficos.
  9. Analizar la evolución dramática de los personajes.
  10. Proponer los recursos necesarios para la creación y reflexión sobre los personajes secundarios.
  11. Analizar los conceptos básicos de toda dramatización.
  12. Exponer y valorar las diferentes tipologías estructurales de los guiones.

Objetivos y competencias


Los objetivos de la asignatura son:

  1. Establecer las bases teóricas y conceptuales sobre las que descansa esta particular herramienta de la narrativa audiovisual que hemos denominado guion.
  2. Reflexionar sobre las bases estéticas del guion cinematográfico.
  3. Exponer y valorar la potencialidad sonora del lenguaje cinematográfico aplicado a la creación de guiones.
  4. Exponer de manera introductoria los principios teóricos del proceso de dramatización.
  5. Reflexionar sobre la esencia dramática: el conflicto.
  6. Analizar diferentes patrones dramáticos.
  7. Reflexionar sobre la potencialidad del género como recurso creativo.
  8. Proporcionar las bases para la creación de personajes cinematográficos.
  9. Analizar la evolución dramática de los personajes.
  10. Proponer los recursos necesarios para la creación y reflexión sobre los personajes secundarios.
  11. Analizar los conceptos básicos de toda dramatización.
  12. Exponer y valorar las diferentes tipologías estructurales de los guiones.
  13. Reconocer los recursos que intervienen en el proceso de creación de la estructura en tres actos.
  14. Profundizar en los recursos básicos que estructuran el planteamiento, nudo y desenlace de una historia, así como en sus fórmulas dramáticas.
  15. Proporcionar herramientas útiles para la reflexión y redacción de guiones cinematográficos.
  16. Reflexionar sobre las microestructuras de todo guion.
  17. Establecer un modelo de desarrollo para la escritura de guiones.
  18. Proporcionar las herramientas básicas del formato de guion.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Guión Audiovisual

Profesorado

Asignatura de Guión Audiovisual

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

Titulación

El seguimiento y la superación de las asignaturas cursadas lleva a la obtención de un certificado de la UOC. Este documento permitirá la convalidación -o su reconocimiento- con las asignaturas de los estudios universitarios de la UOC siempre y cuando se reúnan los requisitos previos determinados.

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    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Asignatura de Guión Audiovisual

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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