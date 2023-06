Assignatura de Guió Audiovisual

Tots aquests productes, encara que de diferent, i fins i tot, contradictòria categoria narrativa, continuen depenent en gran part dels establerts i recurrents cànons (estètics, estructurals i metodològics) de l'anomenat guió cinematogràficentès a la manera clàssica.

Aquesta assignatura pretén establir les bases teòriques i conceptuals sobre les quals es desenvolupa la tasca de creació i producció de guions audiovisuals i proporcionar les eines i les pautes metodològiques pràctiques necessàries per al desenvolupament i la redacció acurada de guions audiovisuals en formats ja professionals. L'assignatura ha de ser entesa sobretot com un rigorós àmbit d'experimentació i reflexió per al desenvolupament de les capacitats creatives que l'estudiant pretén explotar amb vista al mercat laboral. Capacitats que han de ser adequadament potenciades des de la perspectiva d'un autodidactisme tan sistemàtic com perseverant.