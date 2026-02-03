Asignatura de Historia del cine

Por otra parte, constituyen aspectos fundamentales de la asignatura la capacidad de caracterizar y sintetizar períodos cinematográficos en los diferentes países tratados, de distinguir movimientos, de caracterizar la obra de determinados autores, de interrelacionar diferentes factores contextuales con la propia materialidad del film, analizar algunas películas y plantear hipótesis interpretativas.

Es importante tener presente que se trata de un curso de iniciación muy comprimido y que, por tanto, las carencias estarán presentes. Así pues, dedicaremos nuestro esfuerzo a estudiar determinados fenómenos en profundidad, mientras que otros quedarán sólo esbozados. Sin embargo, esperamos que los conocimientos expuestos durante el curso y la metodología empleada a la hora de enfrentarnos al fenómeno cinematográfico, estimulen a los estudiantes a profundizar o interesarse por temas no tratados en el curso.