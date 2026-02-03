Asignatura Online de Historia del cine
Presentación
Esta asignatura se desarrallo en base a una aproximación sistémica a la historia del cine, es decir, analizada desde la intersección e interrelación tanto de la historia industrial, económica, social y estética. Es importante tener en cuenta esta metodología de análisis ya que se pondrá en práctica a la hora de prealizar las pruebas de evaluación. Por tanto, a lo largo del curso introduciremos nociones articuladas desde diferentes campos como la historia del arte o la teoría literaria y que forman parte también de la disciliplina de los estudios cinematográficos. Por ejemplo estudiaremos, de forma muy introductoria, el cine desde la semiótica, desde el desarrollo de su tecnologíal, desde el análisis de las corrientes estilísticas o bien desde diversos contextos sociales y culturales. Todos los materiales y el seguimiento de la asignatura de Historia del cine irán dirigidos hacia la comprensión del cine como una producción cultural constituida a través de factores tanto económicos como políticos y estéticos.
Esta asignatura se desarrallo en base a una aproximación sistémica a la historia del cine, es decir, analizada desde la intersección e interrelación tanto de la historia industrial, económica, social y estética. Es importante tener en cuenta esta metodología de análisis ya que se pondrá en práctica a la hora de prealizar las pruebas de evaluación. Por tanto, a lo largo del curso introduciremos nociones articuladas desde diferentes campos como la historia del arte o la teoría literaria y que forman parte también de la disciliplina de los estudios cinematográficos. Por ejemplo estudiaremos, de forma muy introductoria, el cine desde la semiótica, desde el desarrollo de su tecnologíal, desde el análisis de las corrientes estilísticas o bien desde diversos contextos sociales y culturales. Todos los materiales y el seguimiento de la asignatura de Historia del cine irán dirigidos hacia la comprensión del cine como una producción cultural constituida a través de factores tanto económicos como políticos y estéticos. La asignatura tiene el objetivo de despertar una actitud crítica y reflexiva ante las imágenes que constituyen la historia del cine desde sus orígenes hasta el inicio de la modernidad cinematográfica.
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Por otra parte, constituyen aspectos fundamentales de la asignatura la capacidad de caracterizar y sintetizar períodos cinematográficos en los diferentes países tratados, de distinguir movimientos, de caracterizar la obra de determinados autores, de interrelacionar diferentes factores contextuales con la propia materialidad del film, analizar algunas películas y plantear hipótesis interpretativas.
Es importante tener presente que se trata de un curso de iniciación muy comprimido y que, por tanto, las carencias estarán presentes. Así pues, dedicaremos nuestro esfuerzo a estudiar determinados fenómenos en profundidad, mientras que otros quedarán sólo esbozados. Sin embargo, esperamos que los conocimientos expuestos durante el curso y la metodología empleada a la hora de enfrentarnos al fenómeno cinematográfico, estimulen a los estudiantes a profundizar o interesarse por temas no tratados en el curso.
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