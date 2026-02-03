Assignatura Online d'Història del cinema
Presentació
L'assignatura es basarà en una metodologia interdisciplinària per tal d'accedir de forma exhaustiva a allò que coneixem com història del cinema. Al llarg del curs introduirem nocions articulades des de diferents camps que s'apleguen dins dels estudis cinematogràfics.
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Per exemple, estudiarem el cinema des de la semiòtica, des de la història econòmica i industrial, des de l'anàlisi dels corrents estilístics o bé des de l'apropament sociològic. Tots els materials i el seguiment de l'assignatura d'Història del cinema aniran dirigits cap a la comprensió del cinema com una producció cultural constituïda a través de factors tant econòmics com polítics i estètics. L'assignatura té l'objectiu de despertar una actitud crítica i reflexiva davant les imatges que constitueixen la història del cinema des dels seus orígens fins a l'inici de la modernitat cinematogràfica.
A Història del cinema es seguirà un tractament diacrònic, ja que el camp d'estudi es conforma a través de diferents àmbits (geogràfics, temàtics) no sempre ubicats en una cronologia ordenada.
Per altra banda, constitueixen aspectes fonamentals de l'assignatura la capacitat de caracteritzar i sintetitzar períodes i peculiaritats del cinema als diferents països tractats, de distingir moviments, de caracteritzar l'obra de determinats autors, d'interrelacionar diferents factors contextuals, d'analitzar algunes pel·lícules i plantejar hipòtesis interpretatives.
Per exemple, estudiarem el cinema des de la semiòtica, des de la història econòmica i industrial, des de l'anàlisi dels corrents estilístics o bé des de l'apropament sociològic. Tots els materials i el seguiment de l'assignatura d'Història del cinema aniran dirigits cap a la comprensió del cinema com una producció cultural constituïda a través de factors tant econòmics com polítics i estètics. L'assignatura té l'objectiu de despertar una actitud crítica i reflexiva davant les imatges que constitueixen la història del cinema des dels seus orígens fins a l'inici de la modernitat cinematogràfica.
A Història del cinema es seguirà un tractament diacrònic, ja que el camp d'estudi es conforma a través de diferents àmbits (geogràfics, temàtics) no sempre ubicats en una cronologia ordenada.
Per altra banda, constitueixen aspectes fonamentals de l'assignatura la capacitat de caracteritzar i sintetitzar períodes i peculiaritats del cinema als diferents països tractats, de distingir moviments, de caracteritzar l'obra de determinats autors, d'interrelacionar diferents factors contextuals, d'analitzar algunes pel·lícules i plantejar hipòtesis interpretatives.
És important tenir present que es tracta d'un curs d'iniciació molt comprimit i que per tant les mancances seran presents. Així doncs, dedicarem l'esforç a estudiar determinats fenòmens en profunditat, mentre que d'altres quedaran només esbossats. Tanmateix, esperem que els coneixements exposats durant el curs estimulin els estudiants a continuar per voluntat pròpia l'estudi d'aquests fenòmens socials i culturals tan importants.
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