Asignatura de Historia económica

Asignatura Online de Historia económica
Presentación
La asignatura Historia económica inicia al estudiante en la comprensión de que el crecimiento económico es un concepto dinámico e histórico. Por lo tanto, comprobará cómo se ha forjado la situación económica actual y qué tipo de modelo ha seguido el crecimiento económico a escala internacional y des de una perspectiva a largo plazo.
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La historia se entenderá, pues, como una herramienta analítica para comprender cómo se enmarca la situación económica, política y social actual.
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