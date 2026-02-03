Assignatura d'Història econòmica

Assignatura Online d'Història econòmica
Presentació
L'assignatura Història econòmica inicia l'estudiant en la comprensió que el creixement econòmic és un concepte dinàmic i històric. Per tant, comprovarà com s'ha forjat la situació econòmica actual i quin tipus de model ha seguit el creixement econòmic a escala internacional i des d'una perspectiva a llarg termini.
No et perdis les nostres assignatures lliures!
Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.
La història s'entendrà, doncs, com una eina analítica per a comprendre com s'emmarca la situació econòmica, política i social actual.
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
-
La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.