Asignatura de Introducción a la Historia

La asignatura tendrá, como no puede ser de otra forma, una parte teórica (conocer) y una parte práctica (saber hacer). Pretendemos que los estudiantes se adentren en la historia como ciencia humana, pero que a la vez sepan aplicar los conocimientos adquiridos a casos prácticos.

Veremos la historia en conjunto, más allá de las especializaciones temáticas, cronológicas o metodológicas. Porque a la historia le interesa todo lo que tenga que ver con los hombres y las mujeres que viven en un tiempo y en un espacio: las relaciones sociales, las relaciones con el medio físico, su número, las actividades económicas, la organización social, las estructuras políticas, las culturas, el pensamiento y el arte, la ciencia o las civilizaciones. Una historia capaz de escuchar todas las voces de la historia.