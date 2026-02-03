Asignatura Online de Introducción a la Historia
Presentación
En la asignatura de Introducción a la historia se plantean los aspectos básicos de la historia, la ciencia humana que quiere conocer, entender y explicar los grandes problemas que afectan a los hombres y las mujeres que viven en sociedad, porque el verdadero sujeto de la historia son los seres humanos y sus relaciones sociales a lo largo del tiempo. También introduciremos la reflexión sobre el papel del historiador y conoceremos las bases de las metodologías y las fuentes históricas.
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La asignatura tendrá, como no puede ser de otra forma, una parte teórica (conocer) y una parte práctica (saber hacer). Pretendemos que los estudiantes se adentren en la historia como ciencia humana, pero que a la vez sepan aplicar los conocimientos adquiridos a casos prácticos.
Veremos la historia en conjunto, más allá de las especializaciones temáticas, cronológicas o metodológicas. Porque a la historia le interesa todo lo que tenga que ver con los hombres y las mujeres que viven en un tiempo y en un espacio: las relaciones sociales, las relaciones con el medio físico, su número, las actividades económicas, la organización social, las estructuras políticas, las culturas, el pensamiento y el arte, la ciencia o las civilizaciones. Una historia capaz de escuchar todas las voces de la historia.
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