Assignatura Online d'Introducció a la Història
Presentació
A l'assignatura d' Introducció a la història es plantegen els aspectes bàsics de la història, la ciència humana que vol conèixer, entendre i explicar els grans problemes que afecten els homes i les dones que viuen en societat, perquè el veritable subjecte de la història són els éssers humans i les seves relacions socials al llarg del temps. També introduirem la reflexió sobre el paper de l'historiador i coneixerem les bases de les metodologies i les fonts històriques.
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L'assignatura tindrà, com no pot ser d'altra manera, una part teòrica (conèixer) i una part pràctica (saber fer). Pretenem que els estudiants s'endinsin en la història com a ciència humana, però que alhora sàpiguen aplicar els coneixements adquirits a casos pràctics.
Veurem la història com un tot, més enllà de les especialitzacions temàtiques, cronològiques o metodològiques. Perquè a la història li interessa tot el que tingui a veure amb els homes i les dones que viuen en un temps i en un espai: les relacions socials, les relacions amb el medi físic, el seu nombre, les activitats econòmiques, l'organització social, les estructures polítiques, les cultures, el pensament i l'art, la ciència o les civilitzacions. Una història capaç d'escoltar totes les veus de la història.
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