Asignatura de Historia política y social

En esta asignatura repasaremos el establecimiento del llamado «mundo moderno» desde finales del siglo XVIII hasta las vísperas de la Primera Guerra Mundial mediante el estudio de tres líneas temáticas: la primera, los nacionalismos y el establecimiento de la forma política del estado nación; la segunda, la globalización y la emergencia y el predominio del sistema capitalista «occidental», y, la tercera, el imperialismo y las formas de subyugación de las poblaciones conquistadas. El objetivo del curso será reflexionar en torno a la emergencia de Occidente como espacio hegemónico mundial analizando las raíces históricas de este proceso. El enfoque de la asignatura será global, es decir, procuraremos incluir narrativas extraeuropeas para huir de argumentos eurocentristas. Analizaremos conceptos como el de «comunidades imaginadas» de Benedict Anderson para referirse a las naciones, o la «gran divergencia» para hablar de la forma en que ciertas regiones de Europa establecieron economías fuertes que las llevarían a dominar el mundo.