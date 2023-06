Assignatura d'Història política i social

En aquesta assignatura repassarem l'establiment de l'anomenat «món modern» des del final del segle XVIII fins a les vigílies de la Primera Guerra Mundial mitjançant l'estudi de tres línies temàtiques: la primera, els nacionalismes i l'establiment de la forma política de l'estat nació; la segona, la globalització i l'emergència i el predomini del sistema capitalista «occidental», i, la tercera, l'imperialisme i les formes de subjugació de les poblacions conquistades. L'objectiu del curs serà reflexionar a l'entorn de l'emergència d'Occident com a espai hegemònic mundial analitzant les arrels històriques d'aquest procés. L'enfocament de l'assignatura serà global, és a dir, procurarem incloure narratives extraeuropees per fugir d'arguments eurocentristes. Analitzarem conceptes com el de «comunitats imaginades» de Benedict Anderson per a referir-se a les nacions, o la «gran divergència» per a parlar de la manera en què certes r...