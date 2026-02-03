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Asignatura Online de Historia de las relaciones internacionales

Presentación

Los estudiosos de las relaciones internacionales se interesan en la historia por diferentes razones. En ocasiones, se trata la historia como un banco de datos que sirve para interpretar y analizar la política internacional contemporánea. Otras veces, los académicos se interesan en la historia por sí misma, con la pretensión de llegar a una comprensión más profunda de un periodo, utilizando instrumentos analíticos de la disciplina de relaciones internacionales. A menudo, la investigación histórica sirve para sustentar, implícita o explícitamente, diferentes posiciones académicas sobre la naturaleza de las relaciones internacionales. Por ejemplo, la concepción de que las relaciones internacionales son constantes y repetitivas (una posición fuertemente asociada a la escuela del realismo político), a diferencia de la visión liberal del avance gradual de la arena internacional.
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Esta asignatura no pretende abordar debates tan profundos sobre la naturaleza de las relaciones internacionales, el papel de la historia en ella, ni sobre enfoques teóricos de la disciplina. Más bien se ocupa de realizar un amplio recorrido histórico de las relaciones internacionales desde el siglo XVII hasta la actualidad. La pretensión es ofrecer unas claves interpretativas que ayuden al estudiante a entender cómo se ha llegado a configurar el sistema internacional actual y darle a conocer los aspectos de la historia internacional que han sido destacados en la disciplina.
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    23 sept 2026

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Asignatura de Historia de las relaciones internacionales

Contenidos

Contenidos

Al examinar el desarrollo del sistema internacional en la etapa moderna (desde el siglo XVII), se identifican cuatro periodos históricos. En cada periodo se examinan las características de las relaciones internacionales, destacando los principios conforme a los cuales se organizó la política internacional y las instituciones a través de las cuales se expresaron tales principios.

Unidad 1. Los siglos XVII y XVII. De la Guerra de los Treinta Años (1618) a la Revolución Francesa (1789)
1. El siglo XVII. De la Guerra de los Treinta Años (1618) a la Guerra de Sucesión Española (1701)
1.1. La Guerra de los Treinta Años (1618-1648): religión y tradición
1.2 La paz de Westfalia y el ascenso de Luis XIV de Francia
2. El siglo XVIII. De la paz de Utrecht (1713) a la Revolución Francesa (1789)
2.1. La Guerra de Sucesión Española: el equilibrio del poder dinástico
2.2. De la paz de Utrecht a la Revolución Francesa: equilibrio de poder y razón de estado
2.

Contenidos


Al examinar el desarrollo del sistema internacional en la etapa moderna (desde el siglo XVII), se identifican cuatro periodos históricos. En cada periodo se examinan las características de las relaciones internacionales, destacando los principios conforme a los cuales se organizó la política internacional y las instituciones a través de las cuales se expresaron tales principios.

Unidad 1. Los siglos XVII y XVII. De la Guerra de los Treinta Años (1618) a la Revolución Francesa (1789)
1. El siglo XVII. De la Guerra de los Treinta Años (1618) a la Guerra de Sucesión Española (1701)
1.1. La Guerra de los Treinta Años (1618-1648): religión y tradición
1.2 La paz de Westfalia y el ascenso de Luis XIV de Francia
2. El siglo XVIII. De la paz de Utrecht (1713) a la Revolución Francesa (1789)
2.1. La Guerra de Sucesión Española: el equilibrio del poder dinástico
2.2. De la paz de Utrecht a la Revolución Francesa: equilibrio de poder y razón de estado
2.3. La Revolución Francesa y las guerras napoleónicas: nacionalismo y soberanía popular

Unidad 2. El siglo XIX. Del Congreso de Viena (1815) a la Primera Guerra Mundial (1914)
1. El sistema de concierto: gran administración de poder
2. De la guerra de Crimea a la Primera Guerra Mundial: nacionalismo competitivo e imperialismo

Unidad 3. El siglo XX. De la Conferencia de Paz de París (1919) al final de la Guerra Fría (1989)
1. La Conferencia de Paz de París: la autodeterminación nacional y el fin de la guerra
2. El sistema de organización internacional de las Naciones Unidas: responsabilidades especiales y primacía del derecho sobre el poder.

Unidad 4. El siglo XXI. Del final de la Guerra Fría (1989) hasta el presente
1. Nuevo orden mundial de la posguerra fría: triunfo liberal y unipolaridad
2. Las guerras yugoslavas y la Unión Europea: integración y fragmentación en un sistema globalizado

Objetivos y competencias

El objetivo principal de la asignatura de Historia de las relaciones internacionales es aportar conocimientos e instrumentos analíticos que permitan al estudiante comprender e interpretar el desarrollo histórico y la configuración del sistema internacional.

En esta asignatura se trabajarán especialmente las siguientes competencias del plan de estudios:

a) Competencias básicas:
CB1.- Demostrar que se poseen y comprenden conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

b) Competencias generales:
- Desarrollar habilidades de análisis y síntesis.

c) Competencias transversales:
- Utilizar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional.
- Expresión escrita clara y correcta en el ámbito académico y profesional.

Objetivos y competencias


El objetivo principal de la asignatura de Historia de las relaciones internacionales es aportar conocimientos e instrumentos analíticos que permitan al estudiante comprender e interpretar el desarrollo histórico y la configuración del sistema internacional.

En esta asignatura se trabajarán especialmente las siguientes competencias del plan de estudios:

a) Competencias básicas:
CB1.- Demostrar que se poseen y comprenden conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

b) Competencias generales:
- Desarrollar habilidades de análisis y síntesis.

c) Competencias transversales:
- Utilizar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional.
- Expresión escrita clara y correcta en el ámbito académico y profesional.

d) Competencias específicas:
- Relacionar los sucesos y procesos históricos con las características estructurales y la dinámica del mundo global actual.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Historia de las relaciones internacionales

Profesorado

Asignatura de Historia de las relaciones internacionales

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

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Matrícula y precio

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A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

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Formas de pago

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  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

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Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

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"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

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"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

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"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

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"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

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