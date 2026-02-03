Asignatura de Historia de las relaciones internacionales

Unidad 1. Los siglos XVII y XVII. De la Guerra de los Treinta Años (1618) a la Revolución Francesa (1789) 1. El siglo XVII. De la Guerra de los Treinta Años (1618) a la Guerra de Sucesión Española (1701) 1.1. La Guerra de los Treinta Años (1618-1648): religión y tradición 1.2 La paz de Westfalia y el ascenso de Luis XIV de Francia 2. El siglo XVIII. De la paz de Utrecht (1713) a la Revolución Francesa (1789) 2.1. La Guerra de Sucesión Española: el equilibrio del poder dinástico 2.2. De la paz de Utrecht a la Revolución Francesa: equilibrio de poder y razón de estado 2.

Al examinar el desarrollo del sistema internacional en la etapa moderna (desde el siglo XVII), se identifican cuatro periodos históricos. En cada periodo se examinan las características de las relaciones internacionales, destacando los principios conforme a los cuales se organizó la política internacional y las instituciones a través de las cuales se expresaron tales principios.

Contenidos

Al examinar el desarrollo del sistema internacional en la etapa moderna (desde el siglo XVII), se identifican cuatro periodos históricos. En cada periodo se examinan las características de las relaciones internacionales, destacando los principios conforme a los cuales se organizó la política internacional y las instituciones a través de las cuales se expresaron tales principios.

Unidad 1. Los siglos XVII y XVII. De la Guerra de los Treinta Años (1618) a la Revolución Francesa (1789)

1. El siglo XVII. De la Guerra de los Treinta Años (1618) a la Guerra de Sucesión Española (1701)

1.1. La Guerra de los Treinta Años (1618-1648): religión y tradición

1.2 La paz de Westfalia y el ascenso de Luis XIV de Francia

2. El siglo XVIII. De la paz de Utrecht (1713) a la Revolución Francesa (1789)

2.1. La Guerra de Sucesión Española: el equilibrio del poder dinástico

2.2. De la paz de Utrecht a la Revolución Francesa: equilibrio de poder y razón de estado

2.3. La Revolución Francesa y las guerras napoleónicas: nacionalismo y soberanía popular

Unidad 2. El siglo XIX. Del Congreso de Viena (1815) a la Primera Guerra Mundial (1914)

1. El sistema de concierto: gran administración de poder

2. De la guerra de Crimea a la Primera Guerra Mundial: nacionalismo competitivo e imperialismo

Unidad 3. El siglo XX. De la Conferencia de Paz de París (1919) al final de la Guerra Fría (1989)

1. La Conferencia de Paz de París: la autodeterminación nacional y el fin de la guerra

2. El sistema de organización internacional de las Naciones Unidas: responsabilidades especiales y primacía del derecho sobre el poder.

Unidad 4. El siglo XXI. Del final de la Guerra Fría (1989) hasta el presente

1. Nuevo orden mundial de la posguerra fría: triunfo liberal y unipolaridad

2. Las guerras yugoslavas y la Unión Europea: integración y fragmentación en un sistema globalizado