Asignatura de Historia de las relaciones internacionales

Asignatura Online de Historia de las relaciones internacionales
Presentación
Los estudiosos de las relaciones internacionales se interesan en la historia por diferentes razones. En ocasiones, se trata la historia como un banco de datos que sirve para interpretar y analizar la política internacional contemporánea. Otras veces, los académicos se interesan en la historia por sí misma, con la pretensión de llegar a una comprensión más profunda de un periodo, utilizando instrumentos analíticos de la disciplina de relaciones internacionales. A menudo, la investigación histórica sirve para sustentar, implícita o explícitamente, diferentes posiciones académicas sobre la naturaleza de las relaciones internacionales. Por ejemplo, la concepción de que las relaciones internacionales son constantes y repetitivas (una posición fuertemente asociada a la escuela del realismo político), a diferencia de la visión liberal del avance gradual de la arena internacional.
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Esta asignatura no pretende abordar debates tan profundos sobre la naturaleza de las relaciones internacionales, el papel de la historia en ella, ni sobre enfoques teóricos de la disciplina. Más bien se ocupa de realizar un amplio recorrido histórico de las relaciones internacionales desde el siglo XVII hasta la actualidad. La pretensión es ofrecer unas claves interpretativas que ayuden al estudiante a entender cómo se ha llegado a configurar el sistema internacional actual y darle a conocer los aspectos de la historia internacional que han sido destacados en la disciplina.
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