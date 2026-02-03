Assignatura d'Història de les relacions internacionals

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Assignatura Online d'Història de les relacions internacionals

Presentació

Els estudiosos de les relacions internacionals s'interessen en la història per diferents raons. En ocasions, es tracta la història com un banc de dades que serveix per interpretar i analitzar la política internacional contemporània. Altres vegades, els acadèmics s'interessen en la història per si mateixa, amb la pretensió d'arribar a una comprensió més profunda d'un període, utilitzant instruments analítics de la disciplina de relacions internacionals. Sovint, la recerca històrica serveix per a sustentar, implícitament o explícita, diferents posicions acadèmiques sobre la naturalesa de les relacions internacionals. Per exemple, la concepció de que les relacions internacionals són constants i repetitives (una posició fortament associada a l'escola del realisme polític), a diferència de la visió liberal de l'avanç gradual de l'escena internacional.
Matrícula oberta: últims dies!

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Assignatures lliures

Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.

Aquesta assignatura no pretén abordar debats tan profunds sobre la naturalesa de les relacions internacionals, el paper de la història en ella, ni sobre enfocaments teòrics de la disciplina. Més aviat s'ocupa de realitzar un ampli recorregut històric de las relacionis internacionals des del segle XVII fins a l'actualitat. La pretensió és oferir unes claus interpretatives que ajudin l'estudiant a entendre com s'ha arribat a configurar el sistema internacional actual i donar-li a conèixer els aspectes de la història internacional que han estat destacats en la disciplina.
  • Inici

    23 set. 2026

  • Online

    100%

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Preu: 445 €

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Metodologia 100% online

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Assignatura d'Història de les relacions internacionals

Continguts

Continguts

En examinar el desenvolupament del sistema internacional a l'etapa moderna (des del segle XVII), s'identifiquen quatre períodes històrics. A cada període s'examinen les característiques de les relacions internacionals, destacant els principis conforme els quals es va organitzar la política internacional i les institucions a través de les quals es van expressar tals principis.

Unitat 1. Els segles XVII i XVII. De la Guerra dels Trenta Anys (1618) a la Revolució Francesa (1789)

1. El segle XVII. De la Guerra dels Trenta Anys (1618) a la Guerra de Successió Espanyola (1701)

1.1. La Guerra dels Trenta Anys (1618-1648): religió i tradició
1.2 La pau de Westfàlia i l'ascens de Luis XIV de França

2. El segle XVIII. De la pau d'Utrecht (1713) a la Revolució Francesa (1789)

2.1. La Guerra de Successió Espanyola: l'equilibri del poder dinàstic
2.2. De la pau d'Utrecht a la Revolució Francesa: equilibri de poder i raó d'estat
2.

Continguts


En examinar el desenvolupament del sistema internacional a l'etapa moderna (des del segle XVII), s'identifiquen quatre períodes històrics. A cada període s'examinen les característiques de les relacions internacionals, destacant els principis conforme els quals es va organitzar la política internacional i les institucions a través de les quals es van expressar tals principis.

Unitat 1. Els segles XVII i XVII. De la Guerra dels Trenta Anys (1618) a la Revolució Francesa (1789)

1. El segle XVII. De la Guerra dels Trenta Anys (1618) a la Guerra de Successió Espanyola (1701)

1.1. La Guerra dels Trenta Anys (1618-1648): religió i tradició
1.2 La pau de Westfàlia i l'ascens de Luis XIV de França

2. El segle XVIII. De la pau d'Utrecht (1713) a la Revolució Francesa (1789)

2.1. La Guerra de Successió Espanyola: l'equilibri del poder dinàstic
2.2. De la pau d'Utrecht a la Revolució Francesa: equilibri de poder i raó d'estat
2.3. La Revolució Francesa i les guerres napoleòniques: nacionalisme i sobirania popular

Unitat 2. El segle XIX. Del Congrés de Viena (1815) a la Primera Guerra Mundial (1914)

1. El sistema de concert: gran administració de poder
2. De la Guerra de Crimea a la Primera Guerra Mundial: nacionalisme competitiu i imperialisme

Unitat 3. El segle XX. De la Conferència de Pau de París (1919) al final de la Guerra Freda (1989)

1. La Conferència de Pau de París: l'autodeterminació nacional i la fi de la guerra
2. El sistema d'organització internacional de les Nacions Unides: responsabilitats especials i primacia del dret sobre el poder.

Unitat 4. El segle XXI. Del final de la Guerra Freda (1989) fins al present

1. Nou ordre mundial de la postguerra freda: triomf liberal i unipolaritat
2. Les guerres iugoslaves i la Unió Europea: integració i fragmentació en un sistema globalitzat

Objectius i competències

L'objectiu principal de l'assignatura d'Història de les relacions internacionals és aportar coneixements i instruments analítics que permetin a l'estudiant comprendre i interpretar el desenvolupament històric i la configuració del sistema internacional.

En aquesta assignatura es treballaran especialment les següents competències del pla d'estudis:

a) Competències bàsiques:
- Demostrar que es posseeixen i comprenen coneixements d¿un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

b) Competències generals:
- Desenvolupar habilitats d'anàlisi i síntesi.

c) Competències transversals:
- Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Objectius i competències


L'objectiu principal de l'assignatura d'Història de les relacions internacionals és aportar coneixements i instruments analítics que permetin a l'estudiant comprendre i interpretar el desenvolupament històric i la configuració del sistema internacional.

En aquesta assignatura es treballaran especialment les següents competències del pla d'estudis:

a) Competències bàsiques:
- Demostrar que es posseeixen i comprenen coneixements d¿un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

b) Competències generals:
- Desenvolupar habilitats d'anàlisi i síntesi.

c) Competències transversals:
- Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

- Expressió escrita clara i correcta en l'àmbit acadèmic i professional.


d) Competències específiques:
- Relacionar els successos i processos històrics amb les característiques estructurals i la dinàmica del món global actual.

Recursos per l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

  • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
  • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Assignatura d'Història de les relacions internacionals

Professorat

Assignatura d'Història de les relacions internacionals

Requisits d'accés

Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

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    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

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    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

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    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Assignatura d'Història de les relacions internacionals

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part inferior de la pàgina.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.
Concepte Preu
Preu del curs
445 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

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79 % tornaria a escollir la UOC

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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