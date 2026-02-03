Assignatura d'Història de les relacions internacionals

Assignatura Online d'Història de les relacions internacionals
Presentació
Els estudiosos de les relacions internacionals s'interessen en la història per diferents raons. En ocasions, es tracta la història com un banc de dades que serveix per interpretar i analitzar la política internacional contemporània. Altres vegades, els acadèmics s'interessen en la història per si mateixa, amb la pretensió d'arribar a una comprensió més profunda d'un període, utilitzant instruments analítics de la disciplina de relacions internacionals. Sovint, la recerca històrica serveix per a sustentar, implícitament o explícita, diferents posicions acadèmiques sobre la naturalesa de les relacions internacionals. Per exemple, la concepció de que les relacions internacionals són constants i repetitives (una posició fortament associada a l'escola del realisme polític), a diferència de la visió liberal de l'avanç gradual de l'escena internacional.
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Aquesta assignatura no pretén abordar debats tan profunds sobre la naturalesa de les relacions internacionals, el paper de la història en ella, ni sobre enfocaments teòrics de la disciplina. Més aviat s'ocupa de realitzar un ampli recorregut històric de las relacionis internacionals des del segle XVII fins a l'actualitat. La pretensió és oferir unes claus interpretatives que ajudin l'estudiant a entendre com s'ha arribat a configurar el sistema internacional actual i donar-li a conèixer els aspectes de la història internacional que han estat destacats en la disciplina.
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