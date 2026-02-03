Asignatura de Historia, teoría y crítica del diseño

Asignatura Online de Historia, teoría y crítica del diseño
Presentación
Esta asignatura ofrece una visión integrada de la vertiente histórica y teórica, así como una construcción crítica del diseño, situándolo en relación con las demás artes y con los distintos materiales y medios que se han utilizado a lo largo de la historia. Nos centraremos especialmente en la conexión entre el diseño gráfico y el audiovisual, así como en los recientes desarrollos de los nuevos medios, siempre con una visión global de la relación entre diseño y sociedad.
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A pesar de que se trata de una asignatura de carácter histórico y teórico está muy enfocada a contribuir a la práctica del diseño mediante un uso pragmático de la historia y de la teoría. El objetivo fundamental es, pues, aprender a usar la historia y la teoría del diseño como un recurso básico y fundamental para la praxis creativa, lo que contribuye a los procesos de innovación desde la tradición del diseño.
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