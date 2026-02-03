Assignatura d'Història, teoria i crítica del disseny

Assignatura Online d'Història, teoria i crítica del disseny
Presentació
Aquesta assignatura ofereix una visió integrada del vessant històric i teòric, i alhora una construcció crítica del disseny, tot posant-lo en relació amb les altres arts i amb els diferents materials i mitjans que s'han fet servir al llarg de la història. Ens centrarem especialment en la connexió entre el disseny gràfic i l'audiovisual, com també en els desenvolupaments recents dels nous mitjans, sempre amb una visió global de la relació entre disseny i societat.
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Tot i que es tracta d'una assignatura de caràcter històric i teòric està molt enfocada a contribuir a la pràctica del disseny mitjançant un ús pragmàtic de la història i de la teoria. L'objectiu fonamental és, doncs, aprendre a fer servir la història i la teoria del disseny com un recurs bàsic i fonamental per a la praxi creativa, la qual cosa contribueix als processos d'innovació des de la tradició del disseny.
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