Asignatura de HTML y CSS

Asignatura Online de HTML y CSS
Presentación
En el actual panorama, el soporte en que llegan al usuario la mayoría de productos multimedia es la web. Por lo tanto, es esencial dominar los diferentes aspectos de la creación de páginas web, empezando por los lenguajes que componen la web: HTML para el contenido, CSS para la presentación, JavaScript para el comportamiento y los diferentes lenguajes de programación de servidor y gestores de bases de datos para la creación de aplicaciones.
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En esta asignatura se tratan los dos primeros aspectos: los lenguajes HTML y CSS.
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