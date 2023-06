Assignatura d'HTML i CSS

En el panorama actual, el suport en què arriben a l'usuari la majoria de productes multimèdia és el web. Per tant, és essencial dominar els diferents aspectes de la creació de pàgines web, començant pels llenguatges que componen el web: HTML per al contingut, CSS per a la presentació, JavaScript per al comportament i els diferents llenguatges de programació de servidor i gestors de bases de dades per a la creació d'aplicacions.