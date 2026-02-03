Asignatura de Ingeniería de requisitos

Asignatura Online de Ingeniería de requisitos
Presentación
Esta asignatura tiene como finalidad profundizar en el estudio de las problemáticas, las herramientas y las técnicas relacionadas con los requisitos del software.
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