Assignatura d'Enginyeria de requisits

Assignatura Online d'Enginyeria de requisits
Presentació
Aquesta assignatura té com a finalitat aprofundir en l'estudi de les problemàtiques, les eines i les tècniques relacionades amb els requisits del programari.
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A l'hora de presentar els continguts en aquests materials, ens hem marcat dos objectius principals: presentar aquesta disciplina des d'un punt de vista pràctic, tot donant molta importància a les tècniques i a les eines que podreu aplicar en la vostra vida professional; i alhora proporcionar una visió prou àmplia sobre l'enginyeria de requisits que inclogui aspectes tan diverses com la gestió de productes o la implementació de les proves automatitzades d'acceptació.
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