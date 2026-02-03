Asignatura de Ingeniería del Software

Asignatura Online de Ingeniería del Software
Presentación
La tecnología de software distribuido, entendida hoy día como la tecnología de objetos distribuidos, y la tecnología de componentes son algunos temas de importancia considerable en la tecnología del software ahora mismo y todo hace pensar que la tendrán aún más durante los próximos años.
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Dado que los dos temas son de naturaleza muy práctica, esta asignatura intenta hacer compatibles un tratamiento orientado al uso real y un enfoque general y sistemático propio de unos estudios universitarios. Es decir, se intenta dar una visión conceptual de un sistema de forma independiente a la tecnología de implementación a partir de estándares reconocidos internacionalmente.
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