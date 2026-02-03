Assignatura d'Enginyeria del Programari

Assignatura Online d'Enginyeria del Programari
Presentació
El programari, a diferència d'altres productes, és intangible i la seva producció no consumeix matèries primeres. Tampoc no es manufactura ni es desgasta i queda obsolet ràpidament. L'enginyeria del programari és l'aplicació d'un enfocament sistemàtic, disciplinat i quantificable al desenvolupament, l'operació i el manteniment de programari, amb la finalitat d'assolir els nivells de qualitat, productivitat i control de costos de la resta d'enginyeries.
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L'aplicació de l'enginyeria del programari implica seguir disciplinadament un mètode que descrigui les característiques del procés que utilitzem. També proporciona un conjunt de tècniques i eines per posar en pràctica els mètodes que hem escollit per a desenvolupar el nostre projecte de programari. L'assignatura s'enfoca a partir de la base que la major part del seu contingut és d'aplicació directa en el treball professional, és a dir, des d'un vessant pràctic. A més, les activitats de tipus pràctic tenen un pes important en el temps de dedicació a l'assignatura.
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