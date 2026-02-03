Asignatura de Iniciación a las matemáticas empresariales

Asignatura Online de Iniciación a las matemáticas empresariales
Presentación
La asignatura Introducción a las matemáticas empresariales proporciona al estudiante una base elemental de conocimientos matemáticos, imprescindible para cursar las asignaturas con contenido cuantitativo de los grados de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Marketing e Investigación de Mercados (MeIM). Esta asignatura no requiere ningún conocimiento previo, puesto que empieza desde la aritmética y el álgebra más elementales.
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El diseño de esta asignatura pretende cubrir las matemáticas impartidas en la ESO y Bachillerato, y está especialmente indicada para los estudiantes que cursaron la secundaria hace tiempo y que necesitan refrescar los conocimientos y las habilidades en aritmética, álgebra y geometría: los números y las operaciones más importantes (potenciación, radicación, logaritmos), las estructuras algebraicas elementales (polinomios) y los elementos de geometría (líneas, ángulos, formas geométricas y trigonometría).
A pesar de que la asignatura tiene un carácter eminentemente teórico, se hace mucho énfasis en la aplicación práctica de los contenidos tratados. De forma específica, la aplicación de los contenidos se hace en ejemplos sobre economía y empresa y se avanzan, así, algunos temas y conceptos que se tratarán en asignaturas posteriores.
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