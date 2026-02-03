Asignatura de Iniciación a las matemáticas empresariales

El diseño de esta asignatura pretende cubrir las matemáticas impartidas en la ESO y Bachillerato, y está especialmente indicada para los estudiantes que cursaron la secundaria hace tiempo y que necesitan refrescar los conocimientos y las habilidades en aritmética, álgebra y geometría: los números y las operaciones más importantes (potenciación, radicación, logaritmos), las estructuras algebraicas elementales (polinomios) y los elementos de geometría (líneas, ángulos, formas geométricas y trigonometría).

A pesar de que la asignatura tiene un carácter eminentemente teórico, se hace mucho énfasis en la aplicación práctica de los contenidos tratados. De forma específica, la aplicación de los contenidos se hace en ejemplos sobre economía y empresa y se avanzan, así, algunos temas y conceptos que se tratarán en asignaturas posteriores.