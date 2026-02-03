Assignatura d'Iniciació a les matemàtiques empresarials

Assignatura Online d'Iniciació a les matemàtiques empresarials
Presentació
L'assignatura Introducció a les matemàtiques empresarials proporciona a l'estudiant una base elemental de coneixements matemàtics, imprescindible per a cursar les assignatures amb contingut quantitatiu dels graus d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i Màrqueting i Investigació de Mercats (MiIM). Aquesta assignatura no requereix cap coneixement previ, ja que comença des de l'aritmètica i l'àlgebra més elementals.
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El disseny d'aquesta assignatura pretén cobrir les matemàtiques impartides a l'ESO i Batxillerat, i està especialment indicada per als estudiants que van cursar la secundària fa temps i que necessiten refrescar els coneixements i les habilitats en aritmètica, àlgebra i geometria: els nombres i les operacions més importants (potenciació, radicació, logaritmes), les estructures algebraiques elementals (polinomis) i els elements de geometria (línies, angles, formes geomètriques i trigonometria).
Tot i que l'assignatura té un caràcter eminentment teòric, es fa molt d'èmfasi en l'aplicació pràctica dels continguts tractats. Específicament, l'aplicació dels continguts es fa en exemples sobre economia i empresa i s'avancen, així, alguns temes i conceptes que es tractaran en assignatures posteriors.
Tot i que l'assignatura té un caràcter eminentment teòric, es fa molt d'èmfasi en l'aplicació pràctica dels continguts tractats. Específicament, l'aplicació dels continguts es fa en exemples sobre economia i empresa i s'avancen, així, alguns temes i conceptes que es tractaran en assignatures posteriors.
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